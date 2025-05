La technologie au service de l’innovation commerciale : Lenovo et DreamWorks

MORRISVILLE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--DreamWorks Animation approfondit sa collaboration avec Lenovo, en faisant de la société son fournisseur privilégié de services, stations de travail et solutions de calcul. Il s’agit d’une étape importante dans le cadre d’un partenariat de confiance renforcé par les solutions et les services de Lenovo. En réunissant les appareils, l’infrastructure de centre de données et les services au sein d’un écosystème Lenovo transparent, DreamWorks dispose de la puissance de calcul nécessaire pour répondre aux demandes croissantes de ses équipes artistiques et techniques, un avantage essentiel dans un environnement de plus en plus dynamique. Au cœur de cette collaboration se trouve un engagement commun en faveur de l’excellence des services, garantissant à DreamWorks un soutien à chaque transformation de l’entreprise.

Les services et solutions stratégiques de Lenovo ont déjà eu un impact quantifiable sur les chaînes de production et l’infrastructure commerciale de DreamWorks :

• Une augmentation de 20 % des performances a été obtenue grâce au refroidissement liquide Lenovo Neptune™, améliorant les vitesses de rendu et permettant des cycles d’itération plus rapides.

• Une augmentation de 25 % des performances des programmes d’animation s’exécutant sur les ThinkStation™ P620 par rapport aux stations de travail précédentes, entraînant des temps de chargement plus rapides et une meilleure expérience globale des artistes.

• Avec une utilisation de 98 % dans son centre de données et 300 millions d’heures de calcul pour The Wild Robot, l’infrastructure Lenovo a évolué pour répondre à des demandes créatives sans précédent.

« Compte tenu de notre relation de longue date et de l’excellence constante des prestations de Lenovo, l’élargissement de notre collaboration était une étape naturelle », déclare Kate Swanborg, vice-présidente principale des communications technologiques et des alliances stratégiques chez DreamWorks Animation. « Cela vient renforcer notre collaboration et donne à DreamWorks la flexibilité et l’échelle opérationnelle dont nous avons besoin pour alimenter nos ambitions commerciales et réaliser des films de classe mondiale.

« Cette relation élargie souligne le rôle vital des technologies et des services évolutifs et avancés pour alimenter les flux de travail créatifs complexes et répondre aux exigences de la production de contenu moderne », ajoute Ken Wong, vice-président exécutif et président du Solutions and Services Group de Lenovo. « Elle souligne l’impact stratégique d’un partenariat technologique de confiance pour offrir la performance, la fiabilité et l’innovation nécessaires pour repousser les limites de ce qui est possible dans la réalisation de films et dans les affaires. »

Des innovations unifiées : élargissement de l’écosystème technologique Lenovo-DreamWorks

De la stratégie à l’exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Lenovo fournit plus que du matériel de haute performance : la société offre un écosystème de services qui permet aux équipes technologiques de DreamWorks de rester concentrées. Le modèle de service évolutif de Lenovo couvre tout, de l’assistance quotidienne au déploiement de calcul d’artiste critique, garantissant que les environnements d’entreprise comme DreamWorks disposent des outils, de l’agilité et de la réactivité nécessaires à chaque étape de la production.

Les stations de travail ThinkStation™ et ThinkPad™ P Series sont conçues pour offrir les performances et la réactivité requises dans tous les contextes, y compris la production cinématographique moderne, ce qui les rend idéales pour les artistes, directeurs techniques et autres professionnels.

sont conçues pour offrir les performances et la réactivité requises dans tous les contextes, y compris la production cinématographique moderne, ce qui les rend idéales pour les artistes, directeurs techniques et autres professionnels. Les serveurs ThinkSystem ™ et l’infrastructure HPC alimentent les pipelines de rendu et d’animation à forte intensité de calcul.

™ alimentent les pipelines de rendu et d’animation à forte intensité de calcul. NOUVEAU : TruScale™ Infrastructure as a Service permet à DreamWorks de faire évoluer les ressources informatiques à la demande tout en évitant d’importantes dépenses d’investissement. Cette offre prend en charge l’ensemble du portefeuille ThinkSystem™ et ThinkAgile™ et est en conçue pour aligner la capacité de l’infrastructure sur les délais de production.

Lenovo TruScale™ permet à DreamWorks de conserver le contrôle et la sécurité d’une infrastructure sur site tout en bénéficiant d’une surveillance proactive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de services gérés et d’une assistance d’experts. Dans le cadre de son portefeuille de services, Lenovo soutient également les objectifs de développement durable de DreamWorks, en l’aidant à mettre hors service les systèmes obsolètes et à passer à des technologies plus économes en énergie.

Et l’infrastructure n’est qu’une partie de cette histoire. DreamWorks compte sur le service Premier Support Plus de Lenovo pour obtenir une aide 24 heures sur 24, des réparations rapides et des temps d’arrêt réduits au minimum. Dans un environnement créatif soumis à de fortes pressions, une assistance réactive et une planification experte sont essentielles pour réduire la complexité et aider les équipes à atteindre des objectifs de production ambitieux.

Des performances éprouvées : une technologie qui évolue à la vitesse de l’imagination

Le partenariat entre DreamWorks et Lenovo est l’histoire d’une ambition créative concrétisée par une technologie de pointe. Lors de ses productions les plus exigeantes sur le plan technique, DreamWorks s’est appuyé sur la solution de calcul haute performance (HPC) de Lenovo, dotée du refroidissement liquide Neptune™, pour accélérer les flux de travail et échelonner le rendu. Le refroidissement liquide Neptune™ a dopé les performances de base dans les centres de données existants, améliorant à la fois l’efficacité énergétique et la stabilité du système, et a permis au studio d’en faire plus avec moins. La capacité d’itération en temps réel était tout aussi essentielle. Grâce à l’infrastructure de Lenovo, les artistes ont pu explorer, affiner et donner vie à des environnements numériques complexes avec plus de rapidité et de précision.

Les services professionnels de Lenovo ont également permis à DreamWorks d’évoluer rapidement et sans accroc. Un déploiement HPC qui devait prendre une semaine a été réalisé en seulement 1,5 jour. De l’intégration de matériel personnalisé au service white-glove en passant par l’assistance proactive, chaque déploiement est conçu pour une exécution transparente et une mise en production immédiate.

Cette solide base technologique et de services prend désormais en charge une nouvelle série de films DreamWorks, notamment The Bad Guys 2 (août 2025) et Forgotten Island (septembre 2026), qui vient d’être annoncé. Elle jouera également un rôle central dans la création de Shrek 5 (décembre 2026), démontrant une fois de plus l’impact de Lenovo sur certaines des productions les plus emblématiques et les plus ambitieuses sur le plan technique du studio.

À l’avenir, Lenovo aidera DreamWorks à harmoniser des processus opérationnels et d’infrastructure complexes ainsi que l’analyse prédictive et des flux de travail intelligents, fondée sur l’infrastructure optimisée pour l’IA de Lenovo qui inclut des stations de travail, des systèmes de centre de données et des services TruScale. Bien que DreamWorks n’utilise pas l’IA dans la génération de ses images, le studio étudie son potentiel pour accroître l’efficacité du pipeline de production afin de permettre à ses artistes de se concentrer sur leur créativité. Cet écosystème intégré ferait ainsi le lien entre la créativité individuelle et l’orchestration de bout en bout du studio, aidant DreamWorks à passer du concept à l’écran avec plus de rapidité, d’agilité et d’innovation.

« Cette extension du partenariat avec Lenovo est un élément clé de notre stratégie technologique », déclare Bill Ballew, directeur technique de DreamWorks Animation. « Les solutions matérielles de Lenovo sont incroyablement puissantes et nous sommes impatients de collaborer avec leurs équipes d’IA pour trouver des solutions qui optimiseront encore davantage notre infrastructure de calcul. »

« À mesure que la stratégie de production évolue, le partenariat Lenovo-DreamWorks sert de modèle aidant les entreprises à exploiter une technologie intégrée pour évoluer intelligemment et répondre aux exigences de l’excellence créative et opérationnelle », ajoute M. Wong.

