Cyberwrite geht Partnerschaft mit Samsung Fire & Marine Insurance im Bereich Cyberversicherung ein

SEOUL, Südkorea & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cyberwrite hat eine Partnerschaft mit Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) geschlossen, um die Cyberversicherungsleistungen des Versicherers zu stärken. Nach einer umfassenden globalen Bewertung durch Samsung Financial C-Lab Outside wurde Cyberwrite aufgrund seiner Expertise in den Bereichen Cyber-Katastrophenmodellierung der nächsten Generation, KI-gestützte Echtzeit-Analysen für das Cyber-Underwriting und Broker-Enablement ausgewählt.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Stärkung der Fähigkeit von SFMI, die Wahrscheinlichkeit und die wirtschaftlichen Auswirkungen von Cyberangriffen in ihrem gesamten Portfolio zu bewerten und Katastrophenrisiken zu managen. Bis 2030 wird für den globalen Markt für Cyberversicherungen ein erhebliches Wachstum prognostiziert, der von etwa 16 Mrd. USD Jahresprämien im Jahr 2025 auf über 40 bis 50 Mrd. USD bis zum Ende des Jahrzehnts ansteigen soll. Dieser Anstieg ist auf die zunehmenden Cyber-Bedrohungen und die wachsenden finanziellen Auswirkungen von Cybervorfällen auf Unternehmen weltweit zurückzuführen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Cyberkriminalität erhebliche wirtschaftliche Belastungen mit sich bringen wird, wobei die weltweiten Schäden bis 2030 voraussichtlich etwa 10,5 Billionen USD pro Jahr erreichen werden.

„Wir haben uns für Cyberwrite entschieden, weil es sowohl unserem Vertriebsteam als auch unserem Underwriting-Team bedarfsgerechte Echtzeit-Informationen und umsetzbare Risikoerkenntnisse liefert, die intelligentere Entscheidungen und schnellere Reaktionen ermöglichen“, erklärte Dongjoo Lee, Casualty & Specialty Underwriting Team Lead bei SFMI.

Die Lösung von Cyberwrite basiert auf proprietären, patentierten KI-gesteuerten Vorhersagealgorithmen, die entwickelt wurden, um die Auswirkungen von Cybervorfällen auf Unternehmen jeder Größe, von KMUs bis hin zu Großkonzernen, vorherzusagen und zu quantifizieren. Seit 2017 ist die Plattform zu einem globalen Maßstab für Versicherer geworden und liefert in über 50 Ländern präzise, skalierbare Einblicke in Cyberrisiken und das Portfoliorisikomanagement.

Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung der Cyberversicherungsleistungen von SFMI dar. SFMI ist ein weltweit anerkannter Versicherungsanbieter, der Millionen von Kunden und Unternehmen weltweit betreut. Der größte Schaden- und Unfallversicherer Südkoreas mit einem weltweiten Netzwerk von rund 20 Niederlassungen in 11 Ländern erweitert sein Angebot, um der steigenden Nachfrage nach effektiven Lösungen für das Cyber-Risikomanagement und Cyber-Versicherungen gerecht zu werden.

„Die Entscheidung von SFMI, mit Cyberwrite zusammenzuarbeiten, zeigt, dass unsere Plattform neue Maßstäbe für Versicherer, Risikomanager und Kunden gesetzt hat, die Echtzeit-Transparenz über neue Cyber-Bedrohungen benötigen“, erklärte Nir Perry, CEO von Cyberwrite. „Unsere KI-Fähigkeiten im Bereich Cyber-Underwriting und unsere Katastrophenmodellierungsplattform der nächsten Generation werden bereits in über 50 Ländern und acht Sprachen weltweit eingesetzt und können Daten zu über 320 Millionen Unternehmen weltweit in Echtzeit bereitstellen. Wir fühlen uns geehrt, die Cyberversicherungsinitiativen von Samsung mit den höchsten Standards in den Bereichen technologische Innovation und Service zu unterstützen.“

Cyberwrite unterstützt weiterhin Versicherer, Makler und Rückversicherer weltweit dabei, den wachsenden Herausforderungen des Cyberrisikos mit datengestützter Transparenz, Präzision und Skalierbarkeit zu begegnen.

Samsung wird die Cyberwrite-Lösung auf der Korea International Insurance Conference vorstellen, die vom 4. bis 5. Juni 2025 stattfindet. Der CEO von Cyberwrite, Nir Perry, wird am 4. Juni 2025 auf der ITC Asia in Singapur über das Thema Quantifizierung von Cyberrisiken sprechen.

Über Samsung Fire & Marine Insurance:

Seit 1952 bietet Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (SFMI) Unternehmen und Privatpersonen herausragende Sach- und Unfallversicherungsprodukte und -dienstleistungen an.

Über Cyberwrite:

Cyberwrite wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen, die Versicherern, Rückversicherern und Maklern Cyber-Katastrophenmodellierung der nächsten Generation, einen optimierten Vertrieb von Cyberversicherungen und KI-gestütztes Underwriting bieten, wodurch Schadenquoten und Betriebskosten gesenkt werden. Seine führende Plattform 4SEEN® liefert in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse zu über 320 Millionen Unternehmen weltweit und bietet damit einen einzigartigen Einblick in Cyberversicherungsrisiken. Cyberwrite wurde als Gartner Cool Vendor ausgezeichnet und von Frost & Sullivan geehrt und ist führend im Bereich der Innovation für Cyberversicherungsanalysen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cyberwrite.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.