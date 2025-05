FES Super estende la collaborazione con SS&C

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che il Fire and Emergency Services Superannuation Fund (“FES Super”) (Fondo pensionistico per i servizi di emergenza e i vigili del fuoco) ha firmato un accordo a lungo termine per estendere la sua collaborazione esistente con SS&C. Il rinnovo rafforza la leadership di SS&C e la continua crescita sul mercato australiano dei fondi pensionistici, dopo varie e recenti vittorie strategiche nella regione.

FES Super utilizza SS&C Bluedoor, una piattaforma di registrazione su base cloud, per gestire le sue esigenze amministrative. La piattaforma consente l'automazione in tempo reale e l'elaborazione diretta, aiutando a semplificare le attività e migliorando le esperienze dei soci. SS&C inoltre offre servizi digitali e di reportistica ai soci del fondo.

“La nostra priorità principale è agire nel migliore interesse dei nostri soci”, ha dichiarato Adrian Rutter, Segretario del fondo presso FES Super.

