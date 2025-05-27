Intelsat獲印度批准提供直接廣播服務

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的整合式衛星與地面網路營運商Intelsat，日前成為首批獲印度政府批准、可直接為印度本地廣播媒體公司提供廣泛衛星覆蓋服務的外國衛星營運商之一。這項重大監管突破不僅標誌著Intelsat邁入印度市場的重要一步，也為其加快新服務部署和進一步在印投資奠定基礎。

此次獲得批准的包括四顆地球靜止軌道(GEO)衛星：IS-17、IS-20、IS-36和IS-39，均可提供覆蓋印度地區的C波段服務。該衛星編隊將主要為印度蓬勃發展的廣播媒體行業提供服務，不僅能顯著提升次大陸全域的內容傳送與分發效率，還可將印度內容傳輸至全球其他地區。這一監管里程碑充分體現了Intelsat深化在印度布局、推動該地區技術進步的堅定承諾。

Intelsat亞太區副總裁Gaurav Kharod表示：「這一授權標誌著Intelsat對印度航太產業商業化的重要貢獻，這是印度舉國為之自豪的成就。我們透過四顆衛星構建的廣泛覆蓋網路，將為印度廣播客戶提供可靠的高品質連接方案，精准滿足其不斷發展的需求。此項授權不僅協助我們提升客戶服務效能，更為印度蓬勃發展的媒體生態做出貢獻。」

在獲得印度國家航太推廣與授權中心(IN-SPACe)的授權後，Intelsat已斬獲印度三大頭部媒體集團的新合約。隨著新一輪服務範圍擴展，Intelsat將向印度觀眾傳輸完整媒體內容資源。

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊致力透過該公司的新一代全球網路和代管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎建設，彌合數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、透過天空收聽，以此交流、合作及共存。自60年前成立以來，該公司一直是衛星產業服務客戶和全世界「第一」的代名詞。 Intelsat 團隊成員秉承創新傳統，並全心因應新時代的挑戰，在顛覆這個領域並引領產業數位化轉型之際，如今又著眼於太空領域的「下一個第一」。

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