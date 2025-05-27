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Intelsat获印度批准提供直接广播服务

具有里程碑意义的批准助力Intelsat拓展在印度次大陆及全球的广播媒体服务

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的综合卫星与地面网络运营商Intelsat，日前成为首批获印度政府批准、可直接为印度本地广播媒体公司提供广泛卫星覆盖服务的外国卫星运营商之一。这项重大监管突破不仅标志着Intelsat迈入印度市场的重要一步，也为其加快新服务部署和深化在印投资奠定基础。

此次获得批准的包括四颗地球静止轨道(GEO)卫星：IS-17、IS-20、IS-36和IS-39，均可提供覆盖印度地区的C波段服务。该卫星编队将主要为印度蓬勃发展的广播媒体行业提供服务，不仅能显著提升次大陆全域的内容播发与分发效率，还可将印度内容传输至全球其他地区。这一监管里程碑充分体现了Intelsat深化在印度布局、推动该地区技术进步的坚定承诺。

Intelsat亚太区副总裁Gaurav Kharod表示：“这一授权标志着Intelsat对印度航天产业商业化的重要贡献，这是印度举国为之自豪的领域。我们通过四颗卫星构建的广泛覆盖网络，将为印度广播客户提供可靠的高质量连接方案，精准满足其动态需求。此项授权不仅助力我们提升客户服务效能，更将推动印度蓬勃发展的媒体生态持续繁荣。”

在获得印度国家航天促进与授权中心(IN-SPACe)的许可后，Intelsat已斩获印度三大头部媒体集团的新合约。随着新一轮服务范围扩展，Intelsat将向印度观众传输全系列媒体内容资源。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今，Intelsat 团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

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Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881

Industry:

Intelsat S.A.

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Headquarters: McLean, Va.
CEO: Dave Wajsgras
Employees: 1800
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Revenues: $1,913.1 million (2020)
Net Income: EBITDA: $550.7 million (2020)
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