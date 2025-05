Expandi Limited en Kompass kondigen een strategische alliantie aan om oplossingen voor B2B-marketing, reclame en data te transformeren

LONDEN & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Expandi Limited, Europa’s meest gewaardeerde B2B MarTech- en AdTech-leverancier en een wereldwijde trendsetter, en Kompass, een internationale leider in B2B SalesTech- en MarTech-oplossingen en uitgever van de marktplaats www.kompass.com, hebben een baanbrekende alliantie beklonken. Dit partnerschap beoogt om de manier waarop bedrijven zich connecteren, op de markt verkopen en groeien te herdefiniëren door geavanceerde technologie en ongeëvenaarde dataresources te benutten.

