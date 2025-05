FPT s’est joint au forum inaugural des dirigeants Vietnam-France, renforçant la coopération commerciale bilatérale

HANOÏ, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--FPT Corporation (FPT) a récemment participé au Vietnam-France Leaders Forum inaugural, une initiative qui a marqué une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre les deux pays. Coprésidé par Truong Gia Binh, président de FPT, et Benoit Clocheret, président exécutif d’Artelia, l’événement s’est tenu pendant la visite d’État officielle du président français Emmanuel Macron au Vietnam.

Le forum a réuni près de 50 représentants d’entreprises vietnamiennes et françaises de premier plan dans divers secteurs, notamment l’aérospatiale, la banque et la finance, l’énergie, la vente au détail, la santé, l’éducation, et d’autres encore. Quelques-uns des participants vietnamiens : la Vietnam Software & IT Services Association (VINASA), FPT, Vietjet, CMC, BIDV, BRG Group et le TH Group. Du côté français, des représentants de l’ambassade de France, du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam (CCIFV), des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCE), de Business France et d’acteurs majeurs de l’industrie tels qu’Airbus, Alstom, TotalEnergies, Odyssey, Thales, Suez, EDF, SNCF et Systra étaient présents.

Le Vietnam-France Leaders Forum se concentre sur le renforcement des liens commerciaux entre la France et le Vietnam, en s’appuyant sur le partenariat stratégique global des deux nations et sur leurs ambitions communes. Il a mis l’accent sur la promotion de la collaboration, des coentreprises et des partenariats durables entre les principales entreprises des deux pays afin d’atteindre des objectifs mutuels de transformation nationale. À l’avenir, le forum est appelé à devenir un événement récurrent, organisé chaque année à tour de rôle par les deux pays, afin d’entretenir le dialogue et de relever conjointement des défis commerciaux en constante évolution.

« Le Vietnam et la France partagent un lien profond ancré dans l’histoire et la culture, qui constitue une base solide pour un avenir défini par l’innovation, la prospérité partagée et la coopération stratégique. J’encourage vivement les entreprises vietnamiennes et françaises à prendre l’initiative de forger de nouveaux partenariats économiques qui reflètent le dynamisme de nos deux nations. Le Vietnam–France Leaders Forum a été créé pour servir de catalyseur à cette vision, en rassemblant dirigeants, idées et opportunités pour construire ensemble un avenir prospère », déclare Truong Gia Binh, fondateur et président de FPT.

Afin d’aider les entreprises françaises à relever les défis mondiaux, le président de FPT a également proposé une stratégie de co-localisation, encourageant les entreprises françaises à établir une présence sur les marchés où FPT développe activement sa main-d’œuvre.

« Bien que la France et le Vietnam soient confrontés à des défis différents, nous abordons également des défis similaires en matière de développement durable, de numérisation industrielle et de transformation sociale. C’est pourquoi nous encourageons les membres du forum à établir des entreprises et des partenariats dans les deux pays, et visons à attirer davantage d’entreprises françaises, des grandes entreprises aux PME, à développer des activités au Vietnam, tout en encourageant les entreprises vietnamiennes à se développer en France », déclare Benoit Clocheret, président exécutif d’Artelia.

Le forum a donné lieu à des tables rondes qui ont permis d’approfondir les connaissances du marché, l’expertise commerciale et les opportunités de collaboration bilatérale. Les représentants des entreprises vietnamiennes et françaises ont exprimé leur vif intérêt pour la formation de partenariats stratégiques dans des domaines clés tels que l’énergie durable, le développement urbain, les transports modernes, les soins de santé, la vente au détail, la formation de talents en informatique et les services financiers.

En tant que représentant du secteur vietnamien des technologies de l’information, Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT, a mis l’accent sur l’écosystème complet qui différencie FPT de ses concurrents, avec un système d’éducation allant du niveau élémentaire au niveau universitaire, offrant une formation non seulement dans les langues et les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, mais aussi dans l’étiquette des affaires, qui permet de travailler efficacement dans des cultures différentes. « Se tournant vers l’avenir, FPT s’engage à créer des millions d’emplois pour la jeune génération et à construire des partenariats fructueux avec des entreprises françaises dans toutes les formes de collaboration, non seulement au Vietnam, mais aussi sur le marché mondial », déclare-t-il.

Lors de l’événement, FPT et Odyssey Education ont signé une lettre d’intention visant à lancer un programme d’éducation française de haute qualité dans le système académique vietnamien. Odyssey Education est un groupe français d’éducation internationale renommé, spécialisé dans l’enseignement du français en Europe, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, ainsi qu’un partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).

La France a été le premier pays européen dans lequel FPT s’est développé en 2008. Depuis, l’entreprise a collaboré avec des leaders mondiaux tels qu’Airbus, La Poste, Air Liquide, Quadient, Canal+, Sagemcom, SNCF, Geopost, et d’autres encore. Au cours des deux dernières années, en 2023 et 2024, FPT France a été classée parmi les 100 meilleures entreprises dans le domaine des TIC, soulignant ainsi son influence croissante dans le pays. La même année, FPT a renforcé ses capacités locales en acquérant une participation majoritaire dans AOSIS, une société française de conseil en informatique spécialisée dans SAP, les données, le cloud et les solutions intelligentes pour les secteurs de l’aérospatiale, de l’aviation et du transport. Afin de renforcer les liens culturels et professionnels, FPT a également lancé l’association francophone FPT, qui vise à développer les talents francophones et à favoriser les échanges commerciaux et culturels. Plus récemment, en mai 2025, FPT a été la seule entreprise vietnamienne à participer au sommet Choose France à Paris, affirmant son engagement à long terme envers les marchés français et européens, et exprimant son intérêt pour des partenariats stratégiques dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, des transports, de l’énergie et de l’éducation.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège social se trouve au Vietnam et qui opère dans trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l’éducation. Depuis plus de trois décennies, FPT fournit des solutions efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d’organisations dans le monde entier. Engagée à élever la position du Vietnam sur la carte mondiale de la technologie et à fournir des solutions de classe mondiale aux entreprises internationales, la société se concentre sur cinq domaines stratégiques : l’intelligence artificielle, l’automobile, les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transformation verte. En 2024, FPT a déclaré un revenu total de 2,47 milliards USD et un effectif de plus de 54 000 employés dans ses principales activités. Pour plus d’informations sur les services informatiques mondiaux de FPT, rendez-vous sur https://fptsoftware.com/.

