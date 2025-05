Aqara en A-OK werken samen om gemotoriseerde zonweringsoplossingen met Matter-ondersteuning te leveren aan de wereldmarkt

SHANGHAI, China--(BUSINESS WIRE)--Aqara, een wereldwijde leider in IoT-innovatie, kondigt met trots aan dat het gaat samenwerken met A-OK, een gespecialiseerde fabrikant van gemotoriseerde raambekledingssystemen, om een uitgebreid assortiment Matter-gecertificeerde slimme zonweringen - voor zowel binnen- als buitengebruik - op de wereldmarkt te introduceren. Deze samenwerking combineert de expertise van Aqara op het gebied van smart home-technologie met de innovatie van A-OK op het gebied van automatische afsluitsystemen voor woningen en biedt consumenten stijlvolle en echt intelligente zonweringsoplossingen. Aqara en A-OK zijn klaar om deze slimme zonweringsoplossingen met Matter-ondersteuning te presenteren op de R+T Azië-vakbeurs in Shanghai, China, van 26 tot 28 mei 2025.

Terwijl Aqara haar aanwezigheid op zowel de consumenten- als verticale markten blijft uitbreiden, benadrukt de samenwerking met A-OK het vermogen van het bedrijf om schaalbare, interoperabele en vooruitstrevende IoT-oplossingen te leveren voor een verscheidenheid aan smart home-toepassingen. De samenwerking bouwt voort op de decennialange ervaring in gemotoriseerde zonwering van A-OK en de diepgaande expertise in connectiviteit en automatisering van Aqara. Beide bedrijven delen het engagement om een open en interoperabel smart home-ecosysteem te bevorderen, wat uiteindelijk het gemak en de keuze voor gebruikers verbetert.

“Aqara is enthousiast om A-OK uit te rusten met geavanceerde, toekomstbestendige connectiviteit voor hun uitgebreide productportfolio via Matter," zegt Cathy You, Senior Vicepresident Wereldwijde bedrijfsvoering en strategie bij Aqara. "Deze samenwerking weerspiegelt onze toewijding aan het versnellen van de adoptie van smart home-technologie en het uitbreiden van opties voor consumenten, zowel binnen het Aqara-ecosysteem als daarbuiten. Het opent ook nieuwe mogelijkheden voor Aqara. We zijn verheugd dat we onze expertise op het gebied van smart home-technologie kunnen blijven inzetten om onze partners te helpen de volgende generatie producten en ervaringen met superieure interoperabiliteit te leveren.”

Als onderdeel van het lopende partnerschap zal A-OK de multiprotocolmodule van Aqara integreren in haar uitgebreide assortiment gemotoriseerde zonweringen. De module zorgt ervoor dat de zonweringen de nieuwste Matter-standaard ondersteunen voor naadloze en toekomstbestendige interoperabiliteit met slimme apparaten van verschillende merken en platforms. De volledige A-OK-productenreeks die mogelijk worden met Matter dankzij de integratie met Aqara omvat:

Luifels

Gordijnen

Externe Venetiaanse jaloezieën (EVB)

Binnenzonwering

Pergola's

Rolgordijnen

Zig-zonweringen

De gemotoriseerde zonweringsoplossingen van A-OK richten zich op zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn ontworpen om het gebruiksgemak, de energie-efficiëntie en de esthetiek van het huis te verbeteren. Door de integratie van Aqara's moduleoplossing bieden A-OK zonweringen een meer intuïtieve bediening voor eindgebruikers, via mobiele apps, spraakassistenten (Alexa, Google Assistant, Siri) of verschillende slimme controllers zoals panelen, wijzerplaten en knoppen. Bovendien zorgt hun compatibiliteit met Matter-ondersteunde ecosystemen - zoals Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant en SmartThings - voor een naadloze integratie met andere slimme apparaten. Dit opent mogelijkheden voor het creëren van gepersonaliseerde automatiseringen, scènes en routines, wat zorgt voor een volledig verbonden thuiservaring.

Dankzij de geïntegreerde sensoren kunnen deze zonweringen bijvoorbeeld automatisch worden geopend of gesloten op basis van temperatuur, omgevingslichtniveaus of kamerbezetting. Dit draagt bij aan een betere regeling van het binnenklimaat, verminderde verblinding en verbeterde privacycontrole. Gebruikers kunnen ook persoonlijke routines instellen, zoals een “filmavond”, waarbij de tv aangaat, de lichten worden gedimd en de zonwering wordt gesloten.

Daarnaast werkt Aqara samen met A-OK aan de ontwikkeling van een eigen mobiele app voor A-OK-gebruikers, wat de algehele ervaring nog verder verbetert.

Voor meer informatie over partnerschapsmogelijkheden met Aqara, bezoek onze website.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.