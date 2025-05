Intelsat erhält indische Genehmigung für Direktübertragungsdienste

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze, gehört zu den ersten ausländischen Satellitenbetreibern, die von der indischen Regierung die Genehmigung erhalten haben, umfassende Satellitenabdeckung direkt für indische Medienunternehmen bereitzustellen. Dieser regulatorische Erfolg ebnet Intelsat den Weg für neue Dienstleistungen und weitere Investitionen in Indien.

Das Unternehmen hat die Genehmigung für vier geostationäre (GEO) Satelliten erhalten, die eine C-Band-Abdeckung über Indien bieten: die Satelliten IS-17, IS-20, IS-36 und IS-39. Die genehmigte Satellitenflotte wird primär die dynamische Rundfunkmedienbranche Indiens versorgen und eine verbesserte Content-Bereitstellung und -Verteilung auf dem Subkontinent sowie von Indien in andere Regionen der Welt ermöglichen. Dieser regulatorische Meilenstein unterstreicht das Engagement von Intelsat, seine Präsenz in Indien auszubauen und den technologischen Fortschritt in der Region zu fördern.

„Diese Genehmigung ist ein wesentlicher Schritt im Beitrag von Intelsat zum indischen Raumfahrtsektor, der eine große Quelle des Nationalstolzes ist“, sagte Gaurav Kharod, Regional Vice President für die Asien-Pazifik-Region bei Intelsat. „Unser umfangreiches Satellitennetzwerk, das mit vier Satelliten die Region abdeckt, wird indischen Rundfunkanbietern zuverlässige, hochwertige Konnektivitätslösungen bieten, die ihre sich wandelnden Anforderungen erfüllen. Diese Zulassung versetzt uns in die Lage, unsere Kunden besser zu bedienen und zur wachsenden Medienlandschaft Indiens beizutragen.“

Im Anschluss an die Zulassung seitens des Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) sicherte sich Intelsat neue Aufträge von drei der größten indischen Medienunternehmen. Der neue und erweiterte Dienst wird es Intelsat ermöglichen, Zuschauern in Indien das gesamte Portfolio an Medieninhalten bereitzustellen.

Über Intelsat

Intelsats globales Team von Fachleuten konzentriert sich auf die Bereitstellung nahtloser und sicherer satellitengestützter Kommunikation für Behörden, Nichtregierungsorganisationen und kommerzielle Kunden, auf der Basis seines weltweiten Netzwerks der nächsten Generation und seiner Managed Services. Als Betreiber einer der weltweit größten und modernsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Tools, über Ozeane hinweg miteinander zu sprechen, sich über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel hindurch zu hören, um miteinander zu kommunizieren, zu kooperieren und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechzig Jahren steht das Unternehmen für bahnbrechende Innovationen in der Satellitenbranche – im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Gestützt auf das Erbe der Innovation und mit dem Ziel, eine neue Generation von Herausforderungen zu bewältigen, haben die Mitarbeiter von Intelsat nun die nächsten „Premieren“ im Weltraum im Visier, um die Branche zu revolutionieren und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle zu übernehmen.

