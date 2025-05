Intelsat obtém aprovação da Índia para serviços de transmissão direta

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo, se tornou uma das primeiras operadoras estrangeiras de satélite a receber aprovação do governo indiano para fornecer ampla cobertura de satélite diretamente às empresas de mídia de transmissão da Índia, uma conquista regulatória significativa que coloca a Intelsat em um caminho acelerado para oferecer novos serviços e mais investimentos na Índia.

A empresa obteve autorização para quatro satélites geoestacionários (GEO) que oferecem cobertura em banda C sobre a Índia: os satélites IS-17, IS-20, IS-36 e IS-39. A frota de satélites aprovada irá atender sobretudo à dinâmica indústria de mídia de transmissão da Índia, permitindo melhores capacidades de entrega e distribuição de conteúdo em todo o subcontinente e da Índia a outras regiões do mundo. Este marco regulatório destaca o compromisso da Intelsat em expandir sua presença na Índia e promover o avanço tecnológico na região.

"Esta aprovação representa um avanço significativo na contribuição da Intelsat para o setor de comércio espacial da Índia, uma fonte de grande orgulho nacional”, disse Gaurav Kharod, Vice-Presidente Regional da Intelsat para a Ásia-Pacífico. "Nossa extensa rede de satélites, com quatro satélites cobrindo a região, irá oferecer às emissoras indianas soluções de conectividade confiáveis ​​e de alta qualidade que satisfaçam suas necessidades em constante evolução. Esta autorização nos permite atender melhor nossos clientes e contribuir para o crescente panorama midiático da Índia.”

Após a autorização do Centro Nacional Indiano de Promoção e Autorização Espacial (IN-SPACe), a Intelsat obteve novos contratos com três das maiores empresas de mídia da Índia. Este novo serviço expandido irá possibilitar que a Intelsat forneça o portfólio completo de conteúdo de mídia aos telespectadores na Índia.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat mantém o foco em fornecer comunicações via satélite seguras e ininterruptas para clientes dos setores governamental, ONGs e empresas, por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital com uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que pessoas e suas tecnologias se comuniquem através dos oceanos, enxerguem além dos continentes e ouçam pelos céus, promovendo a comunicação, a cooperação e a coexistência. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de pioneirismo no setor de satélites, sempre a serviço de seus clientes e do planeta. Com base em um legado de inovação e voltada para os desafios da nova geração, a equipe da Intelsat agora mira os próximos marcos na exploração espacial, revolucionando o setor e liderando a transformação digital do setor.

Siga-nos nas redes sociais:

LinkedIn = https://www.linkedin.com/company/intelsat

Instagram = https://www.instagram.com/intelsat/?hl=en

YouTube = https://www.youtube.com/user/intelsatmedia

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.