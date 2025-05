Llama Group : Hotmix Radio désormais disponible sur les appareils Eversolo, offrant 70 radios musicales thématiques aux passionnés de HiFi du monde entier

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eversolo, un innovateur de premier plan dans les systèmes audio haute-fidélité, renforce ses capacités de streaming premium grâce à une nouvelle intégration avec Hotmix Radio. Dès aujourd’hui, tous les appareils de la série Eversolo DMP Streamer offriront un accès direct aux 70 radios musicales soigneusement sélectionnées de Hotmix Radio, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience d’écoute fluide et immersive à travers 12 catégories variées.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs d’Eversolo peuvent désormais profiter d’une musique sans interruption et sans publicité, conçue avec soin par des programmateurs passionnés. Que ce soit pour se détendre avec Chill Out, dynamiser une séance de sport avec Party Time, ou découvrir des sons du monde entier avec Around the World, Hotmix Radio propose une offre musicale riche et éclectique pour toutes les humeurs.

« Chez Eversolo, nous nous efforçons d’associer un matériel de pointe au meilleur contenu disponible », déclare le Responsable Produit chez Eversolo Audio. « L’arrivée de Hotmix Radio apporte à notre écosystème une grande variété de musiques professionnelles, à la fois de haute qualité, émotionnellement puissantes et parfaitement en accord avec notre philosophie HiFi. »

Fondée en 2013 et faisant partie de la famille Winamp, Hotmix Radio est une plateforme de radio numérique plébiscitée, déjà disponible sur desktop, mobile et via des plateformes comme TuneIn ou Amazon. Grâce à ce nouveau partenariat, Hotmix s’intègre désormais nativement à l’univers Eversolo, accessible directement depuis l’interface de la série DMP Streamer.

« Hotmix, c’est bien plus qu’une radio — c’est un voyage musical moderne et émotionnel que nous créons », déclare Alexandre Saboundjian, CEO de Hotmix Radio. « La précision et la qualité sonore des appareils Eversolo subliment ce voyage, permettant à chaque auditeur de ressentir pleinement la richesse et la texture de la musique que nous programmons. »

Disponibilité

Hotmix Radio est désormais disponible sur toute la gamme DMP ainsi que sur la future série Eversolo Play. Les utilisateurs peuvent accéder au service via le menu de streaming intégré après mise à jour du firmware. Pour plus d’informations sur les produits, rendez-vous sur www.eversolo.com.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Hotmix Radio

Hotmix propose une sélection de plus de 60 stations musicales personnalisées, accessibles via www.hotmixradio.com et les applications mobiles Hotmix. Conçu pour les vrais amateurs de musique, Hotmix offre une expérience d'écoute authentique et transparente, parfaitement adaptée à votre humeur, votre atmosphère et votre rythme quotidien, que vous soyez chez vous, en voyage, en train de dîner avec des amis ou en train de faire du sport. Élaboré avec passion par nos meilleurs programmateurs humains, chaque flux est soigneusement conçu pour vous offrir une musique qui résonne. Choisissez votre Hotmix. Cliquez et écoutez !

À propos d’Eversolo

Eversolo Audio Technology Co., Ltd., soutenue par Zidoo Technology Co., Ltd., est dirigée par une équipe bénéficiant d’une vaste expérience dans l’industrie HiFi. Son expertise en recherche et développement couvre le décodage audio, l’audio analogique, l’optimisation acoustique, les amplificateurs et l’intégration de systèmes. Eversolo est spécialisée dans les appareils de lecture audio, les DACs HiFi et les amplificateurs.