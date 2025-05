FPT stärkt bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit durch Teilnahme am vietnamesisch-französischen Führungskräfteforum

HANOI, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Die FPT Corporation (FPT) nahm kürzlich am ersten Führungskräfteforum zwischen Vietnam und Frankreich teil. Die Initiative stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern dar. Die Veranstaltung fand im Rahmen des offiziellen Staatsbesuchs des französischen Präsidenten S.E. Emmanuel Macron in Vietnam statt und wurde vom FPT-Vorsitzenden Dr. Truong Gia Binh und Vorstandsvorsitzenden von Artelia, Benoit Clocheret, geleitet.

Das Forum brachte fast 50 Vertreter führender vietnamesischer und französischer Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammen, darunter Luft- und Raumfahrt, Bank- und Finanzwesen, Energie, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Bildung. Zu den namhaften Teilnehmern aus Vietnam gehörten Vietnam Software & IT Services Association (VINASA), FPT, Vietjet, CMC, BIDV, BRG Group und TH Group. Auf französischer Seite waren Vertreter der französischen Botschaft, der Bewegung der Unternehmen Frankreichs (MEDEF), der französischen Handels- und Industriekammer in Vietnam (CCIFV), der Außenhandelsberater Frankreichs (CCE), von Business France sowie bedeutender Branchenakteure wie Airbus, Alstom, TotalEnergies, Odyssey, Thales, Suez, EDF, SNCF und Systra anwesend.

Das Vietnam-Frankreich-Führungskräfteforum konzentriert sich auf die Stärkung der Geschäftsbeziehungen zwischen Frankreich und Vietnam und setzt dabei auf die umfassende strategische Partnerschaft und die gemeinsamen Ambitionen beider Nationen. Im Mittelpunkt standen die Förderung von Zusammenarbeit, Joint Ventures und dauerhaften Partnerschaften zwischen führenden Unternehmen beider Länder, um gemeinsame nationale Transformationsziele zu erreichen. In Zukunft soll das Forum eine wiederkehrende Veranstaltung werden, die jährlich abwechselnd in beiden Ländern stattfinden wird, um den Dialog aufrechtzuerhalten und sich entwickelnde wirtschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.

„Vietnam und Frankreich verbindet eine tiefe, historisch und kulturell verwurzelte Beziehung, die ein starkes Fundament für eine von Innovation, gemeinsamem Wohlstand und strategischer Zusammenarbeit geprägten Zukunft ist. Ich ermutige vietnamesische und französische Unternehmen nachdrücklich, eine führende Rolle beim Aufbau neuer wirtschaftlicher Partnerschaften zu übernehmen, die die Dynamik unserer beiden Nationen widerspiegeln. Das vietnamesisch-französische Führungskräfteforum wurde ins Leben gerufen, um als Katalysator für diese Vision zu dienen und Führungspersönlichkeiten, Ideen und Möglichkeiten zusammenzubringen, um gemeinsam eine prosperierende Zukunft aufzubauen“, sagte Dr. Truong Gia Binh, Gründer und Vorstandsvorsitzender von FPT.

Um französische Unternehmen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zusätzlich zu unterstützen, schlug der FPT-Vorstandsvorsitzende zudem eine Co-Location-Strategie vor. Insbesondere ermutigte er französische Unternehmen, ihre Präsenz in Märkten aufzubauen, in denen FPT seine Belegschaft aktiv ausweitet.

„Zwar stehen Frankreich und Vietnam vor unterschiedlichen Herausforderungen, jedoch gibt es viele gemeinsame Themen wie nachhaltige Entwicklung, industrielle Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel. Deshalb ermutigen wir die Mitglieder des Forums, Unternehmensgründungen und Partnerschaften in beiden Ländern einzugehen. Unser Ziel ist es, mehr französische Unternehmen – von Großunternehmen bis hin zu KMU – für Geschäftsaktivitäten in Vietnam zu gewinnen und gleichzeitig vietnamesische Konzerne zu ermutigen, nach Frankreich zu expandieren“, sagte Benoit Clocheret, Vorstandsvorsitzender von Artelia.

Das Forum umfasste Gespräche am runden Tisch, in denen Markteinblicke, geschäftliches Know-how und Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit erörtert wurden. Vertreter vietnamesischer und französischer Unternehmen bekundeten großes Interesse, strategische Partnerschaften in Kernbereichen wie nachhaltige Energie, urbane Entwicklung, moderner Transport, Gesundheitswesen, Einzelhandel, IT-Fachkräfteausbildung und Finanzdienstleistungen aufzubauen.

Als Vertreter des vietnamesischen IT-Sektors stellte Pham Minh Tuan, Executive Vice President von FPT, das zentrale Alleinstellungsmerkmal von FPT heraus, nämlich ein umfassendes Bildungsökosystem, das alle Ebenen von der Grundschule bis zur Hochschule abdeckt. Dieses bietet Schulungen nicht nur in Sprachen und fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz, sondern auch in geschäftlichen Umgangsformen, um ein effektives Arbeiten über Kulturen hinweg zu ermöglichen. „Mit Blick in die Zukunft verpflichtet sich FPT dazu, Millionen von Arbeitsplätzen für die junge Generation zu schaffen und erfolgreiche Partnerschaften mit französischen Unternehmen in jeder Form der Zusammenarbeit aufzubauen, und zwar nicht nur in Vietnam, sondern auch auf dem globalen Markt“, sagte er.

Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichneten FPT und Odyssey Education eine Absichtserklärung zur Einführung eines hochwertigen französischen Bildungsprogramms in das vietnamesische Bildungssystem. Odyssey Education ist eine renommierte französische internationale Bildungsgruppe, die sich auf die Bereitstellung französischer Lehrpläne in Europa, Nordafrika und Südostasien spezialisiert hat und zudem Partner der Agentur für französische Bildung im Ausland (AEFE) ist.

Frankreich war das erste europäische Land, in das FPT im Jahr 2008 expandierte. Seitdem hat das Unternehmen mit weltweit führenden Unternehmen wie Airbus, La Poste, Air Liquide, Quadient, Canal+, Sagemcom, SNCF und Geopost kooperiert. Im Jahr 2023 wurde die französische Tochtergesellschaft von FPT unter Frankreichs Top 100 IKT-Unternehmen gelistet, was ihren wachsenden Einfluss im Land unterstreicht. Im selben Jahr vertiefte FPT seine lokalen Kapazitäten durch die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AOSIS, einem französischen IT-Beratungsunternehmen, das auf SAP, Daten-, Cloud- und Smart-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt und den Transportsektor spezialisiert ist. Um die kulturellen und beruflichen Beziehungen weiter zu stärken, gründete FPT auch die FPT Francophone Association, die sich der Entwicklung französischsprachiger Talente und der Förderung des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs widmet. Erst kürzlich, im Mai 2025, nahm FPT als einziges vietnamesisches Unternehmen am Choose France Summit in Paris teil und bekräftigte damit sein langfristiges Engagement auf dem französischen und europäischen Markt, während das Unternehmen sein Interesse an strategischen Partnerschaften in den Bereichen KI, Halbleiter, Transport, Energie und Bildung bekundete.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich effektive Lösungen für Millionen von privaten Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit bereitgestellt. In seinem Bestreben, Vietnams Position auf dem Tech-Weltmarkt zu stärken und erstklassige Lösungen für globale Unternehmen zu liefern, konzentriert sich das Unternehmen auf fünf strategische Bereiche: künstliche Intelligenz, Automobil, Halbleiter, digitale Transformation und grüne Transformation. Im Jahr 2024 erwirtschaftete FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftige über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen über die globalen IT-Services von FPT finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.