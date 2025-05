Intelsat obtient l’approbation de l’Inde pour des services de radiodiffusion directs

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde, est devenu l’un des premiers opérateurs de satellites étrangers à recevoir l’approbation du gouvernement indien pour fournir une couverture satellitaire étendue directement aux sociétés de radiodiffusion indiennes, une avancée réglementaire significative qui accélère Intelsat dans l’offre de nouveaux services et l’accroissement des investissements en Inde.

La société a obtenu l’autorisation pour quatre satellites géostationnaires (GEO) fournissant une couverture en bande C au-dessus de l’Inde : les satellites IS-17, IS-20, IS-36 et IS-39. La flotte de satellites approuvée servira principalement l’industrie dynamique des médias de diffusion de l’Inde, permettant d’améliorer les capacités de fourniture et de distribution de contenu dans le sous-continent et de l’Inde vers d’autres régions du monde. Cette étape réglementaire souligne l’engagement d’Intelsat à étendre sa présence en Inde et à favoriser le progrès technologique dans la région.

« Cette approbation représente une étape importante dans la contribution d’Intelsat au secteur du commerce spatial de l’Inde, une source de grande fierté nationale », déclaré Gaurav Kharod, vice-président régional d’Intelsat pour l’Asie-Pacifique. « Notre réseau satellitaire étendu, avec quatre satellites couvrant la région, fournira aux diffuseurs indiens des solutions de connectivité fiables et de haute qualité qui répondent à leurs besoins évolutifs. Cette autorisation nous permet de mieux servir nos clients et de contribuer à l’essor du paysage médiatique indien. »

Suite à l’autorisation de l’Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe), Intelsat a obtenu de nouveaux contrats de la part de trois des plus grandes sociétés de médias indiennes. Ce nouveau service élargi permettra à Intelsat de fournir aux téléspectateurs indiens un portefeuille complet de contenus médiatiques.

À propos d'Intelsat

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat est axée sur une fourniture homogène et sécurisée de communications par satellite aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux, grâce au réseau mondial de prochaine génération et aux services gérés de la société. En réduisant la fracture numérique grâce à l’utilisation de l’une des flottes de satellites et d’infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux individus et à leurs outils d’échanger au-delà des océans, de voir sur tous les continents et d’écouter dans le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a soixante ans, l’entreprise est synonyme de « premières » dans l’industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et s’attaquant à une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d'Intelsat ont désormais en ligne de mire les « prochaines premières » du domaine de l’aérospatiale, l’objectif étant de bouleverser le secteur et d’être les fers de lance de sa transformation numérique.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : :

LinkedIn

Instagram

YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.