Aqara et A-OK entrent en partenariat pour fournir des solutions d'ombrage motorisées compatibles Matter sur le marché mondial

SHANGHAI, Chine--(BUSINESS WIRE)--Aqara, leader mondial de l'innovation IdO, est fier d'annoncer son partenariat avec A-OK, un fabricant spécialisé de systèmes de couvre-fenêtres motorisés, pour introduire sur le marché mondial une gamme complète de teintes intelligentes certifiées Matter, à usage intérieur et extérieur. Cette collaboration allie l'expertise d'Aqara dans la technologie de la maison intelligente à l'innovation d'A-OK dans les systèmes de fermeture automatique de la maison, offrant aux consommateurs des solutions d'ombrage solaire élégantes et vraiment intelligentes. Aqara et A-OK présenteront ces solutions d'ombrage intelligentes certifiées Matter au salon R+T Asia à Shanghai, en Chine, du 26 au 28 mai 2025.

Alors qu'Aqara continue de renforcer sa présence sur les marchés grand public et verticaux, le partenariat avec A-OK souligne la capacité de la société à fournir des solutions IdO évolutives, interopérables et avant-gardistes pour une variété d'applications de maison intelligente. Cette collaboration s’appuie sur les décennies d’expérience d’A-OK en matière d’ombrage motorisé et sur la profonde expertise d’Aqara en matière de connectivité et d’automatisation. Les deux entreprises partagent la même volonté de promouvoir un écosystème de maison intelligente ouvert et interopérable dans l'optique d'améliorer la commodité et le choix pour les utilisateurs.

« Aqara est ravi d'apporter à A-OK une connectivité avancée et pérenne dans son vaste portefeuille de produits compatibles Matter », déclare Cathy You, vice-présidente principale, Global Business and Strategy, Aqara. « Cette collaboration reflète notre volonté d’accélérer l’adoption de la maison intelligente et d’élargir les options pour les consommateurs, tant au sein de l’écosystème d’Aqara qu’au-delà. Ce partenariat crée également de nouvelles opportunités pour Aqara. Nous sommes ravis de continuer à tirer parti de notre expertise en matière de technologie de la maison intelligente pour aider nos partenaires à proposer des produits et des expériences de nouvelle génération offrant une interopérabilité supérieure. »

Dans le cadre de ce partenariat, A-OK s'apprête à intégrer le module multiprotocole d'Aqara dans sa vaste gamme de solutions d'ombrage motorisées, en veillant à ce que les produits prennent en charge la dernière norme Matter pour une interopérabilité fluide et pérenne avec des appareils intelligents de différentes marques et plateformes. La gamme complète de produits A-OK qui seront compatibles avec Matter grâce à l’intégration d’Aqara comprend :

Auvents

Rideaux

Stores vénitiens extérieurs

Stores intérieurs

Pergolas

Volets roulants

Stores occultants ondulés

Ciblant à la fois les marchés professionnels et les marchés de consommation, les solutions d’ombrage motorisées d’A-OK sont conçues pour renforcer la commodité, l’efficacité énergétique et l’esthétique. En intégrant la solution modulaire d’Aqara, les produits A-OK offrent un contrôle plus intuitif aux utilisateurs finaux, que ce soit au moyen d’applications mobiles, d’assistants vocaux (Alexa, Google Assistant, Siri) et de divers contrôleurs intelligents, y compris des panneaux, des cadrans et des boutons. En outre, leur compatibilité avec les écosystèmes compatibles Matter, tels qu’Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant et SmartThings, garantit une intégration fluide avec d’autres appareils intelligents. Cette approche permet de créer des automatisations, des ambiances et des routines personnalisées pour offrir une expérience de maison entièrement connectée.

Par exemple, en s'intégrant à des capteurs, ces solutions d'ombrage peuvent être automatisées pour s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température, des niveaux de lumière ambiante ou de l'occupation de la pièce. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la régulation du climat intérieur, la réduction de l'éblouissement et le contrôle de la confidentialité. Les utilisateurs peuvent également créer des routines personnalisées, telles qu’une ambiance « soirée cinéma », pour laquelle le téléviseur s’allume, l'éclairage diminue et les rideaux se ferment.

En outre, Aqara collabore avec A-OK sur le développement d'une application mobile propriétaire pour les utilisateurs d'A-OK afin d'optimiser l'expérience globale.

Pour plus d'informations sur les possibilités de partenariat avec Aqara, veuillez visiter notre site web.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.