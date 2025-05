Expandi Limited et Kompass annoncent une alliance stratégique pour transformer le marketing B2B, la publicité et les solutions de données

LONDRES & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Expandi Limited, le fournisseur B2B MarTech et AdTech le plus reconnu d’Europe et l’un des premiers au monde, et Kompass, leader mondial des solutions B2B SalesTech et MarTech et éditeur de la plateforme d’achat www.kompass.com, ont conclu une alliance révolutionnaire. Ce partenariat vise à redéfinir la manière dont les entreprises interagissent, commercialisent et se développent en tirant parti d’une technologie de pointe et de ressources de données inégalées.

Cet accord couvre plusieurs domaines stratégiques qui permettront d’offrir des solutions innovantes au marché B2B :

Principaux domaines de collaboration

Plateforme B2B innovante

Ce partenariat intégrera la plateforme B2B Stars d’Expandi à www.Kompass.com, l’une des plateformes d’achat B2B les plus précises et les plus peuplées d’Europe. Cette intégration créera une solution complète pour « trouver et être trouvé », permettant aux entreprises du monde entier d’entrer en contact avec des partenaires dignes de confiance sur la base de critères fiables tels que des avis vérifiés, des notations financières et des récompenses sectorielles. Publicité ciblée sur Kompass.com

Les solutions avancées de publicité numérique d’Expandi, y compris AccountInsight, seront déployées sur kompass.com, l’un des sites Web B2B les plus fréquentés d’Europe. Les annonceurs bénéficieront de capacités de ciblage précises utilisant des données sociographiques, technographiques, des signaux d’intention, des données de localisation, et plus encore, offrant une portée et une pertinence inégalées. Expandi est mandaté par Kompass pour offrir ce nouveau placement premium aux clients directs d’Expandi dans l’espace entreprise et au réseau d’agences média mondiales d’Expandi. Synergie des données d’intention

La plateforme Cyance multilangues d’Expandi sera enrichie par l’intelligence commerciale en temps réel de Kompass, basée sur l’IA, et par les données d’intention générées par Kompass. Cette synergie fournira aux entreprises des informations plus approfondies sur le comportement des acheteurs, leur permettant d’identifier les opportunités dès le début du processus de prise de décision. Intégration des données pour l’excellence ABM

La plateforme ABM primée d’Expandi, Jabmo, intégrera désormais la base de données de Kompass de plus de 60 millions d’entreprises, avec des critères commerciaux intelligents générés par l’IA, et 200 millions de contacts dans plus de 70 pays. Cette intégration vient améliorer les capacités de ciblage de Jabmo pour les spécialistes du marketing B2B qui prévoient d’atteindre des microentreprises et/ou des régions du monde qui ne sont pas encore couvertes par la plateforme actuelle. Analyses avancées pour mieux comprendre les entreprises

Les solutions phares SalesTech et MarTech de Kompass, y compris EasyBusiness, intégreront les analyses de B2B Stars sur plus de 3 millions d’entreprises aux États-Unis et en Europe, y compris le score de réputation de l’entreprise et les rapports d’entreprise optimisés par l’IA. Ces rapports mettent en évidence les forces et les faiblesses de l’entreprise en s’appuyant sur la base de données la plus complète au monde d’évaluations B2B vérifiées.

Une alliance qui change la donne

Le partenariat entre Expandi Limited et Kompass représente une étape importante dans l’évolution du marketing B2B et des solutions basées sur les données. En combinant l’expertise d’Expandi en MarTech et AdTech avec les ressources inégalées de Kompass en matière d’intelligence économique, cette alliance permettra aux entreprises d’atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité, de précision et de croissance.

Cette alliance va redéfinir l’avenir du marketing B2B en offrant une valeur inégalée grâce à l’innovation, au ciblage précis et aux informations exploitables.

Raffaele Apostoliti, fondateur et directeur général d’Expandi Limited, déclare :

« Ce partenariat est un accord naturel entre deux leaders dans leurs domaines respectifs. En intégrant nos technologies marketing avancées aux vastes ressources de données mondiales et aux solutions MarTech de Kompass, nous créons un écosystème unique qui va redéfinir la façon dont les entreprises se connectent et se développent à l’ère numérique. »

Patrick Coupier, directeur général de Kompass Group, ajoute :

« Kompass a toujours été à l’avant-garde de la fourniture de données commerciales fiables pour les entreprises du monde entier et de solutions SaaS MarTech et SalesTech intelligentes. Ce partenariat marque une nouvelle étape clé dans cette longue tradition d’innovation. En joignant nos forces à celles d’Expandi, nous combinons nos capacités mondiales en matière de données intelligentes avec des technologies de pointe en matière de marketing et de publicité afin d’offrir des solutions encore plus puissantes et axées sur la connaissance. Ensemble, nous redéfinissons la manière dont les entreprises trouvent, se connectent et convertissent leur prospect B2B idéal, localement et mondialement. »

À propos d’Expandi Limited

Expandi Limited est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions B2B MarTech et AdTech, récemment récompensé par Frost & Sullivan en tant que leader n°1 de l’ABM dans le monde entier. Reconnu pour ses plateformes innovantes telles que Jabmo (ABM), Cyance (données d’intention), Accountinsight (DSP pour la publicité programmatique B2B) et B2B Stars (annuaire d’entreprises basé sur l’IA), Expandi permet aux entreprises de mener des stratégies de marketing plus intelligentes grâce à des informations basées sur des données. La plupart des agences médias mondiales et plusieurs des plus grandes entreprises B2B utilisent les plateformes et les connaissances d’Expandi dans le monde entier.

À propos de Kompass

Kompass est une société B2B internationale de SalesTech et MarTech, qui fournit des solutions intelligentes de prospection et de génération de prospects pour aider les entreprises à grandir plus rapidement, localement et internationalement. Avec une base de données fiable et conforme au RGPD de plus de 60 millions d’entreprises, 200 millions de contacts dans plus de 70 pays, et plus de 4 millions de visiteurs uniques sur sa plateforme d’achat, www.Kompass.com, Kompass permet aux entreprises d’utiliser des outils puissants tels qu’EasyBusiness, KSales et des services de publicité ciblée. Des données intelligentes à la visibilité mondiale, Kompass est « votre voie vers les affaires, dans le monde entier ».

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.