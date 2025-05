Intelsat krijgt goedkeuring van India voor directe uitzenddiensten

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, exploitant van een van 's werelds grootste geïntegreerde satelliet- en aardse netwerken, is een van de eerste buitenlandse satellietexploitanten die van de Indiase overheid goedkeuring heeft gekregen om rechtstreeks uitgebreide satellietdekking te bieden aan de Indiase omroepmediabedrijven. Deze belangrijke prestatie op het gebied van regelgeving zetten de mogelijkheden van Intelsat voor het aanbieden van nieuwe diensten en verdere investeringen in India in de versnelling.

Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor vier geostationaire (GEO) satellieten die C-band dekking bieden boven India: IS-17, IS-20, IS-36 en IS-39 satellieten.

