NuORDER by Lightspeed y Mandatory renuevan su alianza para impulsar el comercio híbrido en la tercera edición del evento de Copenhague

La tercera edición del evento comercial aunará las experiencias físicas y digitales, apoyando así a la vibrante y creciente comunidad de la moda nórdica.

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Mandatory y NuORDER by Lightspeed, principal plataforma de comercio B2B del sector, unen fuerzas por tercer año consecutivo para impulsar la dimensión digital del evento comercial presencial de Mandatory, que tendrá lugar del 5 al 7 de agosto en Copenhague. Esta colaboración continuada refleja el impulso constante del comercio híbrido, en el que el comercio físico y el digital se entrelazan para crear experiencias de compra más inteligentes y versátiles. A medida que el ecosistema de la moda nórdica se expande con fuerza y creatividad, Mandatory se ha convertido en un imán tanto para las marcas innovadoras como para los minoristas con visión de futuro. En la plataforma de ventas mayoristas de NuORDER, las compras en minoristas nórdicos aumentaron un 39,4 % interanual en el primer trimestre de 2025 (enero a marzo). «Los minoristas de la región nórdica han sido avispados al adoptar herramientas digitales para mejorar la eficiencia de sus procesos de compra. El incremento de la actividad de los compradores dentro de la plataforma NuORDER a principios de este año muestra claramente una creciente demanda del mercado y un renovado interés en el sector», afirma Chris Akrimi, director general de NuORDER by Lightspeed. «El evento de Mandatory ofrece una inmejorable oportunidad para que marcas y minoristas combinen encuentros físicos con los pedidos en línea, una tendencia que prevemos que se expanda globalmente a medida que el sector minorista busca evolucionar y perfeccionar sus operaciones.» «Nos entusiasma celebrar una nueva edición de nuestro evento híbrido de compras virtuales y presenciales para nuestras marcas y minoristas participantes», ha declarado Mads Petersen, de Mandatory. «Este evento único ofrece a los compradores los procesos de compra digitales eficientes que hoy se considera indispensables, al tiempo que ofrece la oportunidad de establecer relaciones en reuniones presenciales. Este modelo es el futuro de los eventos de compras, y nuestras marcas y minoristas se benefician enormemente de participar año tras año.» Esta tercera edición del evento contará con una vibrante combinación de marcas escandinavas contemporáneas, como Henrik Vibskov, Les Deux, Mads Nørgaard Copenhagen, ATP Atelier, Nudie Jeans y KA_YO, junto con un abanico de marcas internacionales afines, como Massimo Alba, Universal Works, Filson, Drykorn, Marni Eyewear, Pyrenex y Harris Wharf London. «En estos tiempos difíciles, seguimos comprometidos con la creación de una plataforma enfocada íntegramente en torno a las necesidades tanto de las marcas como de los compradores. Los análisis basados en datos son ahora más importantes que nunca para evaluar y hacer crecer los negocios, y nuestra colaboración continua con NuORDER refleja la seriedad con la que nos tomamos esta misión», afirmó Clara Leone, copropietaria de Mandatory. «Igual de importante es nuestro constante esfuerzo por atraer a las principales cuentas globales. La edición de agosto volverá a enfocarse en la captación de los principales minoristas nórdicos y de los principales actores internacionales, lo que garantizará un evento dinámico y exitoso durante tres días.» Para obtener más información sobre las marcas y los minoristas que participan en el evento Mandatory CPH del 5 al 7 de agosto, visite: https://mandatorycph.com/. Acerca de Mandatory Mandatory es una plataforma moderna del mercado de gama media-alta dedicada a promover relaciones sólidas y sostenibles entre marcas y compradores. Enfocada en la claridad, la integridad y las asociaciones estratégicas, Mandatory está transformando la dinámica del sector en un panorama competitivo. Acerca de NuORDER by Lightspeed NuORDER by Lightspeed es una destacada plataforma de comercio B2B que impulsa la compra y venta al por mayor. NuORDER ofrece un conjunto de soluciones comerciales integrales diseñadas para optimizar la forma en que las marcas comercializan sus productos a nivel mundial, al tiempo que proporciona a los minoristas la información que necesitan para tomar mejores decisiones de compra. Actualmente, más de 3000 marcas y más de 100 000 minoristas utilizan NuORDER para transformar sus operaciones mayoristas. Lightspeed adquirió NuORDER en 2021. La plataforma de comercio integral de Lightspeed, que respalda a las empresas clave de la economía mundial, permite a los comerciantes innovar para simplificar, escalar y ofrecer una experiencia excepcional al cliente. La solución de comercio en la nube de Lightspeed transforma y unifica las operaciones físicas y en línea, las ventas multicanal, la expansión a nuevas ubicaciones, los pagos internacionales, las soluciones financieras y la conexión con las redes de proveedores. Fundada en Montreal (Canadá) en 2005, Lightspeed cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: LSPD) y en la Bolsa de Toronto (TSX: LSPD). Cuenta con equipos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, la empresa presta servicios a empresas minoristas, hoteleras y de golf en más de 100 países. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

