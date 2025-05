NuORDER by Lightspeed und Mandatory erneuern Partnerschaft auf dem dritten Copenhagen Event, um Hybrid Commerce zu stärken

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Mandatory und NuORDER by Lightspeed, die branchenführende B2B-Handelsplattform, tun sich zum dritten Mal in Folge zusammen, um das vor Ort stattfindende Handelsevent von Mandatory auch digital zu präsentieren. Die Veranstaltung findet vom 5. bis zum 7. August in Kopenhagen statt. Die Fortsetzung der Partnerschaft beweist die dauerhaften Vorteile von Hybrid Commerce - eine Überschneidung von realem und digitalem Handel, um smarte, flexible Kauferlebnisse zu ermöglichen.

Während die nordische Modewelt dynamisch und innovativ expandiert, ist Mandatory zu einem Magnet für trendsetzende Marken und weitsichtige Händler geworden. Auf der Plattform für Großhändler von NuORDER sind die Kaufaktivitäten von nordischen Händlern im Q1 2025 (Januar bis März) um 39,4 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

„Händler in der nordischen Region haben sich schnell an digitale Tools gewöhnt, um ihre Kaufprozesse effizienter zu gestalten. Der Anstieg der Kaufaktivitäten auf der NuORDER-Plattform Anfang dieses Jahres ist ein Hinweis auf eine höhere Nachfrage und neues Engagement in der Branche," sagte Chris Akrimi, General Manager von NuORDER by Lightspeed. „Das Mandatory-Event ist für Marken und Einzelhändler eine einmalige Gelegenheit, Treffen vor Ort mit digitalem Ordern zu verbinden. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich global durchsetzen, da der Handel sich weiterentwickelt und seine Operationen optimiert."

„Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Durchführung unseres hybriden Events, das reale Welt und digitalen Einkauf verbindet," sagte Mads Petersen von Mandatory. „Auf diesem Event stehen den Käufern moderne effiziente Digitalprozesse zur Verfügung und gleichzeitig können sie sich persönlich kennenlernen, was den Aufbau von Beziehungen stärkt. Dies ist die Zukunft von Einkaufsevents. Unsere Marken und Einzelhändler profitieren Jahr für Jahr mehr von dieser Veranstaltung.”

Die dritte Ausgabe des Events ist vielversprechend. Teilnehmen werden einige in Skandinavien bekannte Größen: Henrik Vibskov, Les Deux, Mads Nørgaard Copenhagen, ATP Atelier, Nudie Jeans und KA_YO neben ausgewählten internationalen Marken mit ähnlicher Ausrichtung: Massimo Alba, Universal Works, Filson, Drykorn, Marni Eyewear, Pyrenex und Harris Wharf London.

„In diesen herausfordernden Zeiten konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung einer Plattform, die ganz auf die Bedürfnisse von Marken und Käufern zugeschnitten ist. Datenbasierte Informationen werden immer wichtiger für das Wachstum und die Bewertung von Unternehmen. Unsere fortdauernde Zusammenarbeit mit NuORDER zeigt, wie ernst wir es damit meinen,” sagte Clara Leone, Miteigentümerin von Mandatory. „Ebenso wichtig ist es, dass wir immer neue bekannte Teilnehmer einladen. Im August werden wieder führende nordische Einzelhändler und wichtige internationale Akteure da sein. Wir freuen uns auf dynamische und erfolgreiche drei Tage.”

Hier finden Sie mehr Informationen über die Marken und Einzelhändler, die vom 5. bis 7. August am Mandatory CPH Event teilnehmen: https://mandatorycph.com/.

Über Mandatory

Mandatory ist eine moderne Mid-High-End-Marktplattform, die sich der Förderung starker, nachhaltiger Beziehungen zwischen Marken und Käufern verschrieben hat. Mit dem Fokus auf Klarheit, Integrität und strategische Partnerschaften definiert Mandatory die Funktionsweise der Branche in einem wettbewerbsorientierten Umfeld neu.

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform für den An- und Verkauf im Großhandel. NuORDER bietet eine breite Palette an Handelslösungenan, die entwickelt wurden, um den weltweiten Verkauf von Markenprodukten zu optimieren und Einzelhändlern gleichzeitig die nötigen Erkenntnisse zu liefern, um bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Derzeit nutzen mehr als 3.000 Marken und über 100.000 Einzelhändler NuORDER, um ihre Großhandelsgeschäfte zu transformieren. Lightspeed hat NuORDER im Jahr 2021 übernommen.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.