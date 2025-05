NuORDER by Lightspeed et Mandatory renouvellent leur partenariat pour booster le commerce hybride lors de la troisième édition de l'événement à Copenhague

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Mandatory et NuORDER by Lightspeed, la principale plateforme de commerce B2B de l’industrie, unissent leurs forces pour la troisième fois consécutive afin d’alimenter l’extension numérique de l’événement commercial présentiel de Mandatory, qui se tiendra du 5 au 7 août à Copenhague. Ce partenariat renouvelé reflète la dynamique continue qui sous-tend le commerce hybride, où le commerce physique et le commerce numérique se recoupent pour créer des expériences d’achat plus intelligentes et plus flexibles.

Alors que l'écosystème de la mode nordique se développe avec énergie et innovation, Mandatory est devenu un acteur incontournable pour les marques innovantes et les détaillants tournés vers l'avenir. Sur la plateforme de vente en gros de NuORDER, l’activité d’achat des détaillants de la région nordique a augmenté de 39,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2025 (de janvier à mars).

« Les détaillants de la région nordique ont rapidement adopté des outils numériques pour améliorer l’efficacité de leurs processus d’achat. L'augmentation de l'activité des acheteurs sur la plateforme NuORDER au début de cette année indique clairement une demande croissante du marché et un engagement renouvelé au sein de l'industrie », déclare Chris Akrimi, directeur général de NuORDER by Lightspeed. « L'événement de Mandatory représente une occasion unique pour les marques et les détaillants de combiner les réunions physiques avec la commande numérique, une tendance que nous nous attendons à voir adoptée à l'échelle mondiale alors que le secteur de la vente au détail cherche à évoluer et à rationaliser ses opérations. »

« Nous attendons avec impatience une nouvelle édition réussie de notre événement d’achat hybride virtuel et présentiel pour nos marques et les acheteurs de détail qui participent », déclare Mads Petersen, de Mandatory. « Cet événement unique offre aux acheteurs les processus d’achat numériques efficaces qu’ils attendent aujourd’hui et l’associe à la possibilité de nouer des relations lors de réunions en face à face. C’est l’avenir des événements d’achat, et nos marques et nos détaillants bénéficient largement d’une participation année après année. »

La troisième édition de l'événement mettra à l'honneur un mix captivant de grands noms scandinaves contemporains, comme Henrik Vibskov, Les Deux, Mads Nørgaard Copenhagen, ATP Atelier, Nudie Jeans et KA_YO ; ainsi qu'une sélection de marques internationales partageant les mêmes valeurs, notamment Massimo Alba, Universal Works, Filson, Drykorn, Marni Eyewear, Pyrenex et Harris Wharf London.

« En ces temps difficiles, nous restons déterminés à créer une plateforme entièrement conçue pour répondre aux besoins des marques et des acheteurs. Les informations fondées sur les données sont plus essentielles que jamais pour l’évaluation et la croissance des entreprises, et notre collaboration continue avec NuORDER souligne à quel point nous prenons cette mission au sérieux », déclare Clara Leone, copropriétaire de Mandatory. « Il est tout aussi important que nous continuions à nous concentrer sur l’intégration des meilleurs clients à l'échelle mondiale. L’édition d’août accordera une nouvelle fois la priorité à l’attraction des principaux détaillants nordiques et acteurs internationaux, ce qui garantira un événement dynamique et réussi de trois jours. »

Pour plus d'informations sur les marques et les détaillants participant à l'événement Mandatory CPH du 5 au 7 août, visitez : https://mandatorycph.com/.

À propos de Mandatory

Mandatory est une plateforme de marché intermédiaire supérieur dédiée à la promotion de relations solides et pérennes entre les marques et les acheteurs. En mettant l'accent sur la clarté, l'intégrité et les partenariats stratégiques, Mandatory redéfinit la façon dont les acteurs sectoriels opèrent dans un écosystème concurrentiel.

À propos de NuORDER by Lightspeed

NuORDER de Lightspeed est une plateforme de commerce B2B de premier plan qui assure les achats et les ventes en gros. NuORDER propose une gamme complète de solutions commerciales conçues pour simplifier la manière dont les marques vendent leurs produits à travers le monde, tout en fournissant aux détaillants les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions d'achat. Aujourd'hui, plus de 3 000 marques et plus de 100 000 détaillants utilisent NuORDER pour modifier leurs opérations de vente en gros. Lightspeed a acquis NuORDER en 2021.

En soutenant les entreprises qui sont l'épine dorsale de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover pour simplifier, développer et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution de commerce en ligne de Lightspeed transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanales, l'expansion vers de nouveaux sites, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Grâce à ses équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise propose ses services aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du golf dans plus de 100 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.