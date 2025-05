NuORDER by Lightspeed en Mandatory hernieuwen hun partnerschap om hybride handel te bevorderen tijdens de derde editie van de event in Kopenhagen

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Mandatory en NuORDER by Lightspeed, het toonaangevende B2B-handelsplatform in deze sector, slaan voor de derde keer op rij de handen in elkaar om de digitale extensie van Mandatory’s in-person handelsevent te versterken, dat in Kopenhagen doorgaat van 5 tot 7 augustus. Dit hernieuwde partnerschap weerspiegelt het verdergezette momentum achter hybride handel — waar fysieke en digitale handel elkaar kruisen om intelligentere, flexibelere koopervaringen tot stand te brengen.

Nu het ecosysteem van de Scandinavische mode met energie en innovatie haar vleugels verder uitslaat, is Mandatory voor trendsettermerken en toekomstgerichte retailers een heuse magneet geworden. Op het groothandelsplatform van NuORDER is de koopactiviteit van retailers uit de Scandinavische regio in het eerste kwartaal van 2025 (januari tot maart) pijlsnel gestegen met 39,4% op jaarbasis.

"Retailers in de Scandinavische regio waren er snel bij om digitale tools toe te passen teneinde de efficiëntie van hun koopprocessen te verbeteren. De stijging van de koopactiviteit op het platform van NuORDER eerder dit jaar is een duidelijke aanwijzing van een groeiende marktvraag en een hernieuwd engagement binnen de sector," aldus Chris Akrimi, algemeen directeur van NuORDER by Lightspeed. "De event van Mandatory vormt een unieke gelegenheid voor merken en retailers om ontmoetingen in eigen persoon met digitaal bestellen te combineren, een trend die volgens ons wereldwijd zal worden doorgezet nu de retailsector haar activiteiten wil laten evolueren en wil stroomlijnen."

“We kijken alvast uit naar opnieuw een succesvolle uitvoering van onze hybride virtuele en in-person koopevent voor onze deelnemende merken en retailkopers,” verklaart Mads Petersen van Mandatory. “Deze uniek event biedt kopers de efficiënte digitale koopprocessen die zij vandaag verwachten en koppelt die aan een gelegenheid om tijdens ontmoetingen in eigen persoon relaties op te bouwen. Dit is de toekomst van koopevents, en onze merken en retailers hebben heel wat voordeel om daar elk jaar opnieuw aan deel te nemen.”

De derde editie van de event zal de schijnwerpers richten op een interessante mix van hedendaagse Scandinavische namen, waaronder Henrik Vibskov, Les Deux, Mads Nørgaard Copenhagen, ATP Atelier, Nudie Jeans, KA_YO; samen met een verzorgde selectie gelijkgestemde internationale merken, zoals Massimo Alba, Universal Works, Filson, Drykorn, Marni Eyewear, Pyrenex en Harris Wharf London.

“In deze moeilijke tijden blijven we ons inzetten om een platform tot stand te brengen dat volledig rond de behoeften van merken en kopers is ontworpen. Door gegevens aangestuurde inzichten zijn belangrijker dan ooit om bedrijfsactiviteiten te beoordelen en te laten groeien, en onze voortdurende samenwerking met NuORDER benadrukt hoe ernstig wij deze missie nemen,” verklaart Clara Leone, mede-eigenaar van Mandatory. “Even belangrijk is onze continue focus om wereldwijde accounts aan de top te brengen. De editie van augustus zal opnieuw voorrang geven aan het aantrekken van toonaangevende Scandinavische retailers en belangrijke internationale spelers, om een dynamische, succesvolle driedaagse event te verzekeren.”

Voor meer informatie over de merken en retailers die van 5 tot 7 augustus aan de Mandatory CPH event deelnemen, gaat u naar: https://mandatorycph.com/.

Over Mandatory

Mandatory is een modern platform voor de markt van de middenklasse en hoge klasse, gewijd aan het bevorderen van sterke, duurzame relaties tussen merken en kopers. Met grote aandacht voor duidelijkheid, integriteit en strategische partnerschappen, herdefinieert Mandatory de manier waarop de sector in een concurrentieel landschap actief is.

Over NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed is een toonaangevend B2B-handelsplatform voor aankoop en verkoop op groothandelsniveau. NuORDER biedt een volledige waaier handelsoplossingen ontwikkeld om de manier te stroomlijnen waarop merken hun producten over de hele wereld verkopen, terwijl het retailers de nodige inzichten biedt om betere inkoopbeslissingen te nemen. Op vandaag maken meer dan 3.000 merken en meer dan 100.000 retailers gebruik van NuORDER om hun groothandelsactiviteiten te transformeren. Lightspeed nam NuORDER in 2021 over.

Door de bedrijven te steunen die de ruggengraat van de wereldeconomie vormen, helpt het one-stop handelsplatform van Lightspeed handelaars te innoveren om te vereenvoudigen, op schaal te komen en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. De cloudhandelsoplossing van Lightspeed transformeert online en fysieke activiteiten, multichannel-verkoop, uitbreiding naar nieuwe locaties, internationale betalingen, financiële oplossingen en verbinding met leveranciersnetwerken.

Lightspeed werd in 2005 opgericht in Montréal, Canada. Het is tweevoudig beursgenoteerd, op de New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) en op de Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD). Met teams in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Stille Oceaan, staat het bedrijf ten dienste van retail, horeca en golfbedrijven in meer dan 100 landen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.