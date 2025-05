2i Solutions dołącza do Andersen Consulting w charakterze firmy współpracującej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa potencjał pod względem technologii i zdolności transformacyjnych, zawierając umowę o współpracy z 2i Solutions, technologiczną firmą konsultingową wyróżniającą się ze względu na dogłębną znajomość ERP i innych wyspecjalizowanych technologii w celu dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań służących transformacji cyfrowej.

Założona w 2005 r. firma 2i Solutions udziela doradztwa na rzecz klientów w odniesieniu do kwestii związanych z przekształceniami technologii przedsiębiorstwa, a w szczególności z wdrażaniem i personalizacją rozwiązań SAP oraz wsparciem w tym zakresie. Kładąc zdecydowany nacisk na dostarczanie inteligentnych rozwiązań biznesowych, firma świadczy usługi w zakresie migracji SAP S/4HANA, udostępniania chmury, analizy danych, AI oraz automatyzacji przedsiębiorstwa. 2i Solutions współpracuje z wieloma różnymi klientami z sektora usług użyteczności publicznej, ubezpieczeń, farmacji i produkcji, w tym z sektora publicznego. Dzięki dostosowanym do określonych branż rozwiązaniom oraz globalnym zdolnościom firma może wspierać przedsiębiorstwa pragnące wzbogacić swoje środowisko IT, nadając mu niezbędną sprawność i skalowalność oraz wprowadzając innowacje.

– Ogromnie cieszymy się ze współpracy z Andersen Consulting, która zwiększy nasze możliwości, pozwalając stać się najwyższej klasy dostawcą usług w tym rozrastającym się ekosystemie, a zarazem zwiększy zasięg geograficzny naszych usług z korzyścią dla klientów – powiedział Praveen Kumar, dyrektor zarządzający 2i Solutions. – Razem będziemy wspierać przedsiębiorstwa w stawianiu czoła zawiłościom i osiąganiu odporności cyfrowej za pomocą bardziej inteligentnych i efektywnych rozwiązań technologicznych.

– Ta współpraca przyczynia się do dalszego zwiększenia naszych zdolności pod względem przekształcania przedsiębiorstw i transformacji technologicznej, umożliwiając pomaganie klientom w szybszym opracowaniu innowacji i osiągnięciu doskonałości operacyjnej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Praveen i jego zespół mogą się poszczycić solidną znajomością SAP, technologii w chmurze oraz AI. Ich dołączenie do naszych szeregów wzmacnia naszą obecność na arenie międzynarodowej jako kolejny krok na drodze do ekspansji naszej platformy z myślą o dostarczaniu klientom bezproblemowych, zintegrowanych rozwiązań konsultingowych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.