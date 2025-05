KAYAK et Affirm élargissent leur partenariat exclusif au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Juste à temps pour la saison estivale achalandée des voyages, KAYAK, le plus important moteur de recherche de voyages au monde, et Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, ont annoncé aujourd’hui l’expansion de leur partenariat exclusif au Canada. Cette annonce vient s’ajouter à la collaboration fructueuse des deux entreprises aux États-Unis, qui a permis aux consommateurs de planifier leurs voyages et d’échelonner leurs paiements depuis janvier 2023.

En sélectionnant Affirm au moment du paiement sur ca.KAYAK.com, les voyageurs approuvés par KAYAK au Canada peuvent diviser le coût total des vols, de l’hébergement et de la location de voiture ou du partage de location en paiements mensuels. Dès qu’ils en font la demande, les consommateurs font l’objet d’une vérification d’admissibilité rapide et en temps réel. Si leur demande est approuvée, ils peuvent choisir le plan de paiement personnalisé qui répond le mieux à leurs besoins sans jamais payer de frais de retard ni de frais cachés.

« Les consommateurs se tournent de plus en plus vers Affirm pour la réservation de leurs billets d’avion, de leurs hôtels et de leurs déplacements, et plus encore, étant donné que la souplesse des options de paiement demeure une priorité pour les voyageurs partout au Canada », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. « Cette expansion avec KAYAK est la prochaine étape naturelle de notre partenariat de longue date alors que nous cherchons à offrir encore plus de tranquillité d’esprit aux voyageurs qui paient leur prochain voyage au moyen d’Affirm. »

« Notre partenariat avec Affirm offre des possibilités aux voyageurs qui recherchent plus de souplesse quant à leurs options de paiement. Compte tenu des prix des vols internationaux qui s’élèvent en moyenne à 1 270 $1, les voyageurs peuvent planifier leurs voyages tant convoités et échelonner leurs paiements, sans aucuns frais cachés », a déclaré Paul Jacobs, directeur général et premier vice-président de KAYAK pour l’Amérique du Nord.

L’expansion de KAYAK au Canada renforce davantage la croissance rapide d’Affirm à l’échelle mondiale, qui compte plus de 350 000 marchands qui offrent Affirm au moment de passer à la caisse, y compris des partenariats avec les marques de Booking Holdings, soit Agoda, Booking.com et Priceline. Les principaux détaillants canadiens, dont Amazon, Apple, Samsung, Brown’s Shoes et CheapOair, offrent les solutions de paiement Affirm à leurs clients.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent les vies. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

À propos de KAYAK

KAYAK, qui fait partie de Booking Holdings (NASDAQ : BKNG), est le plus important moteur de recherche de voyages au monde. Comptant des milliards de demandes de renseignements sur nos plateformes, nous aidons les gens à trouver leur vol, leur séjour, leur voiture de location et leur forfait de vacances parfaits. Plateforme de confiance pour des millions de voyageurs, l’application KAYAK facilite la planification de voyage sur iOS et Android, et nous offrons également aux voyageurs d’affaires notre solution de voyage d’entreprise.

Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le détaillant et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

AFRM-PA