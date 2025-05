Les membres des équipes TELUS Numérique du monde entier s’unissent pour donner là où ils vivent

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT), chef de file mondial du secteur des technologies de pointe spécialisées dans l’expérience client numérique, tenait ses premières Journées du bénévolat de TELUS (JDBT) à l’échelle mondiale les 16 et 17 mai.

Concrètement, TELUS Numérique a organisé des centaines d’activités de bénévolat dans le cadre des JDBT ainsi que d’autres activités de bénévolat dans les régions où elle est présente. Et pour la toute première fois, des membres de l’équipe du Canada, de la Chine, du Salvador, du Guatemala, de l’Irlande, du Maroc, des Philippines, de la Roumanie et de la Bulgarie organisaient des activités et y participaient aux mêmes dates. Ainsi, une importante « vague de violet » a déferlé sur les communautés des neuf pays que TELUS Numérique sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe.

« À TELUS Numérique, nous croyons qu’il faut utiliser la technologie pour faire le bien et produire des retombées concrètes pour les communautés que nous servons, explique Jason Macdonnell, directeur général intérimaire de TELUS Numérique, et président, Expérience client, TELUS Numérique. Notre engagement à donner où nous vivons est plus qu’une valeur, c’est le reflet de notre stratégie de fusion, qui combine la puissance de la technologie avec l’attention et le dévouement des gens pour avoir une incidence positive. Que nous concevions des solutions numériques novatrices ou que nous offrions de notre temps, notre objectif est toujours le même : bâtir un avenir plus inclusif, plus branché et plus motivé par notre vocation. Notre esprit de générosité ne se limite pas à un seul événement : il est présent tout au long du mois et de l’année, et il est ancré dans la façon dont nous nous impliquons chaque jour pour nos communautés. »

Faits saillants des Journées mondiales du bénévolat de TELUS de 2025

Dans toutes les régions, les activités de bénévolat ont été soigneusement sélectionnées pour s’aligner sur l’un des piliers des programmes d’investissement communautaire et de bénévolat des TELUS Numérique : l’éducation et l’emploi, la santé et le mieux-être, et l’environnement.

En plus de répondre aux besoins immédiats de diverses communautés, les Journées du bénévolat de TELUS permettent de créer une culture de bénévolat tout au long de l’année. Conformément à la philosophie « nous donnons où nous vivons » de l’entreprise, plus de 130 000 membres de l’équipe TELUS Numérique ont offert plus d’un demi-million d’heures de bénévolat depuis 2016.

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS Numérique crée des retombées concrètes pour les communautés qu’elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe, visitez telusdigital.com/about/social-impact (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur la façon dont nous favorisons l’innovation axée sur les objectifs, la durabilité et la culture inclusive dans l’ensemble de nos activités à l’échelle mondiale, lisez le rapport 2024 sur la durabilité de TELUS Numérique : telusdigital.com/insights/people-and-culture/resource/Rapport-sur-la-durabilité-2024.

