Manchester City met la technologie de l’eau intelligente au service du terrain

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Le Manchester City Football Club utilise les données et analyses pour plus que les simples performances sur le terrain. Champion de la durabilité de l’eau, le club passe à la vitesse supérieure en lançant les solutions numériques de son partenaire officiel en matière de technologies de l’eau, Xylem (NYSE : XYL), pour aider à capter et à réutiliser l’eau de pluie de manière plus efficace.

À la City Football Academy, Xylem Vue, une plateforme numérique pour l’eau, utilise des capteurs connectés et des compteurs intelligents pour fournir des informations en direct sur la façon dont l’eau se déplace dans le centre d’entraînement. En montrant exactement où et quand l’eau est utilisée ou perdue sur le campus de 16,5 terrains, le système aide le club à prendre des décisions plus intelligentes pour optimiser l’irrigation et réduire la dépendance à l’égard des sources d’eau publiques.

Les terrains en gazon naturel utilisent jusqu’à 23 000 litres d’eau par jour au plus fort de l’été.1 Manchester City s’est depuis longtemps engagé à adopter des pratiques durables en matière d’eau, en utilisant l’eau de pluie récupérée et en la recyclant pour l’irrigation de l’Etihad Stadium. Cette stratégie innovante de réutilisation a déjà permis d’économiser plus de 50 millions de litres d’eau potable, et le club est en passe de réduire sa consommation de moitié d’ici la fin de l’année.

« Ce nouveau système va nous permettre d’avoir une vision claire de la manière dont l’eau circule sur le site, pas seulement la quantité que nous utilisons, mais aussi d’où elle vient et où elle va », déclare Pete Bradshaw, directeur du développement durable à Manchester City. « Ces informations nous aideront à prendre des décisions plus judicieuses au quotidien. Notre objectif est de capter et de réutiliser 100 % des eaux de ruissellement sur le site d’ici à la mi-2026, et nous sommes déjà en très bonne voie. »

« C’est une belle démonstration de l’eau intelligente », déclare Jaime Barba, responsable de Xylem Vue. « Grâce aux données connectées et aux informations en temps réel, Manchester City fait en sorte que chaque goutte compte, en économisant l’eau, en l’utilisant plus judicieusement et en protégeant l’approvisionnement pour la communauté locale. C’est un modèle évolutif pour la gestion de l’eau en milieu urbain. »

Ce nouveau projet marque une étape importante dans la collaboration continue du club avec Xylem, reflétant des années d’intérêt commun pour l’innovation, notamment en incitant les fans à agir pour la durabilité de l’eau. Grâce à sa campagne « Play Smart », développée en partenariat avec Xylem et lancée en 2024, le Club sensibilise les supporters aux défis liés à l’eau et les encourage à adopter des comportements intelligents et économes en eau à la maison.

À propos de Xylem

Xylem (NYSE : XYL) est une entreprise mondiale de solutions pour l’eau, classée au Fortune 500, qui accompagne ses clients et les communautés dans la construction d’un monde plus sûr sur le plan hydrique. Portée par l’expertise et la diversité de ses 23 000 collaborateurs, Xylem a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars en 2024, en optimisant la gestion de l’eau et des ressources grâce à l’innovation technologique. Rendez-vous sur www.xylem.com pour en savoir plus et nous aider à résoudre les problèmes liés à l'eau.

À propos du Manchester City Football Club

Le Manchester City FC a été fondé en 1880 sous le nom de St Mark’s West Gorton et est devenu officiellement le Manchester City FC en 1894. Situé sur le vaste Etihad Campus, le club comprend l’Etihad Stadium (53 500 places), le Joie Stadium (7 000 places) et la City Football Academy, un centre de performance, d’entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie, qui accueille les équipes masculines, féminines et académiques du club.

Classé comme marque de club de football la plus valorisée de la Premier League par Brand Finance, le Manchester City FC est en train de développer une expérience pour les fans de premier ordre et de devenir une destination de divertissement et de loisir tout au long de l’année à l’Etihad Campus. Le club s’engage à fonctionner de manière durable et socialement responsable et veille à ce que l’égalité, la diversité et l’inclusion soient intégrées dans ses processus de prise de décision, sa culture et ses pratiques.

