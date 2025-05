Zusammenarbeit zwischen Topcon Positioning Systems und Amberg Technologies Ltd.

LIVERMORE, Kalifornien, USA--( BUSINESS WIRE )--Topcon Positioning Systems gibt die Ernennung von Antonio Marzia zum Executive Vice President und General Manager von Topcon Agriculture bekannt. Marzia tritt die Nachfolge von Albert Zahalka an, der sich nach einer herausragenden Karriere im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet. In seiner neuen Rolle berichtet Marzia direkt an Ivan Di Federico, President und CEO, Topcon Positioning Systems. Antonio Marzia trat 2018 als Vice President, Busines...