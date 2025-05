Andersen Consulting adiciona a 2i Solutions à sua rede de colaboradores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades tecnológicas e de transformação por meio de um Acordo de Colaboração com a 2i Solutions, uma empresa de consultoria em tecnologia que oferece profundo conhecimento em ERP e outras tecnologias especializadas para fornecer soluções de transformação digital de ponta a ponta aos clientes.

Fundada em 2005, a 2i Solutions assessora clientes na transformação tecnológica empresarial, especializando-se em implementação, suporte e personalização de SAP. Com forte foco no fornecimento de soluções de negócios inteligentes, a empresa oferece serviços de migração para SAP S/4HANA, habilitação em nuvem, análise de dados, IA e automação empresarial. A 2i Solutions trabalha com uma variedade de clientes nos setores de serviços públicos, seguros, farmacêutico e manufatura, incluindo o setor público. Suas soluções específicas para cada setor e capacidades globais permitem auxiliar empresas que buscam agilidade, escalabilidade e inovação em seu cenário de TI.

“Estamos entusiasmados com a colaboração com a Andersen Consulting, pois ela aprimora nossa capacidade de ser um provedor de serviços de primeira linha neste ecossistema em crescimento e nos proporciona uma presença geográfica mais ampla para melhor atender nossos clientes”, declarou Praveen Kumar, diretor administrativo da 2i Solutions. “Juntos, capacitaremos as empresas a navegar pela complexidade e alcançar resiliência digital por meio de soluções tecnológicas mais inteligentes e eficientes.”

“Esta colaboração reforça ainda mais nossas capacidades de transformação de negócios e tecnologia para ajudar os clientes a acelerar a inovação e alcançar a excelência operacional”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Praveen e sua equipe possuem amplo conhecimento em SAP, tecnologia em nuvem e IA, e sua adição fortalece nossa presença global à medida que avançamos na expansão de nossa plataforma para fornecer aos nossos clientes soluções de consultoria integradas e contínuas.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que incluem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.