Andersen Consulting新增合作公司2i Solutions

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與2i Solutions簽署合作協議擴充其技術與轉型能力。2i Solutions是一家技術顧問公司，憑藉深厚的企業資源計畫(ERP)及其他專業技術專長，為客戶提供端對端的數位化轉型解決方案。

成立於2005年的2i Solutions致力於為客戶提供企業技術轉型顧問服務，尤其擅長SAP實施、支援與客製化服務。該公司以交付智慧業務解決方案為關注重點，服務範圍涵蓋SAP S/4HANA移轉、雲端賦能、資料分析、AI及企業自動化。2i Solutions的客戶遍及公用事業、保險、製藥、製造業等產業，包括公共部門。憑藉其產業客製化解決方案和全球服務能力，該公司能夠協助企業在IT領域實現敏捷性、可擴充性和創新突破。

2i Solutions董事總經理Praveen Kumar表示：「我們很高興與Andersen Consulting合作，這將提升我們在這個快速發展的生態系統中成為頂尖服務提供者的能力，並透過更廣泛的地域涵蓋更好地為客戶提供服務。我們將攜手透過更智慧、更高效的技術解決方案，賦能企業因應複雜性挑戰，實現數位韌性。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作進一步強化了我們的業務轉型和技術轉型能力，以協助客戶加快創新並實現卓越營運。Praveen及其團隊在SAP、雲端技術和AI領域擁有深厚的專長，隨著我們繼續擴充自身平台，為客戶提供順暢、整合式的顧問解決方案，他們的加入強化了我們的全球業務布局。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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