Samenwerking tussen Topcon Positioning Systems en Amberg Technologies Ltd.

LIVERMORE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Topcon Positioning Systems en Amberg Technologies Ltd. zijn een nauwe samenwerking gestart om compatibiliteit mogelijk te maken tussen de sensortechnologieën van Topcon en de software- en hardwareplatforms van Amberg Technologies voor spoorweg- en tunneltoepassingen. Dit is de eerste stap naar het aanbieden van volledig geïntegreerde oplossingen aan onze gezamenlijke klanten.

Over Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems is een toonaangevende ontwerper, fabrikant en distributeur van precisie meetapparatuur en workflowoplossingen voor de wereldwijde bouw-, landmeetkundige- en landbouwmarkten. Topcon Positioning Systems is gevestigd in Livermore, Californië, VS. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Zoetermeer, Nederland. Topcon Corporation (topcon.com), opgericht in 1932, wordt verhandeld op de Tokyo Stock Exchange (7732).

Over Amberg Technologies

Amberg Technologies is een toonaangevende aanbieder van meetoplossingen ter ondersteuning van de bouw van wegen, spoorwegen, metro's en andere boven- en ondergrondse infrastructuur, evenals de inspectie en monitoring van reeds bestaande lineaire assets in gebruik. Het biedt geavanceerde landmeetkundige, detectie-, meet-, monitorings-, voorspellende tools en analyses aan, die bijdragen aan veiligere, efficiëntere en duurzamere workflows. Amberg Technologies werd opgericht in 1981 en is een 100% dochteronderneming van de Amberg Group met hoofdkantoor in Zwitserland. (ambergtechnologies.com, amberggroup.com)