Nel suo ultimo rapporto PPG mette in risalto i continui progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del 2030

“La sostenibilità è fondamentale per il nostro obiettivo e un fattore chiave per la nostra strategia di crescita aziendale”, ha affermato Peter Votruba-Drzal, vicepresidente globale per la sostenibilità di PPG. ‘È parte integrante del nostro modo di operare, sostenendo il successo dei nostri clienti attraverso soluzioni sostenibili che offrono prodotti leader del settore, prestazioni migliorate e risparmi operativi, con conseguente riduzione del consumo di acqua, rifiuti ed energia’.

I punti salienti del Rapporto di sostenibilità 2024 di PPG includono:

Il 41% delle vendite proviene da prodotti sostenibili, come la soluzione PPG ENVIRO-PRIME® EPIC200X, che ha consentito allo stabilimento di un cliente di ridurre le emissioni di CO 2 di 3.500 metri cubi all'anno.

di 3.500 metri cubi all'anno. Significativo incremento del lavoro nel campo delle energie rinnovabili, con una conseguente riduzione del 18% delle emissioni di gas serra nelle attività aziendali interne (ambito 1 e 2). Ad esempio, PPG ha effettuato l'installazione di un impianto solare presso il proprio stabilimento di Caivano, Italia, con una riduzione delle emissioni di CO 2 di circa 390 tonnellate metriche all'anno. Se si considera anche l'impianto di cogenerazione già installato, la struttura raggiungerà un taglio del 15% dei costi annuali per le utenze.

di circa 390 tonnellate metriche all'anno. Se si considera anche l'impianto di cogenerazione già installato, la struttura raggiungerà un taglio del 15% dei costi annuali per le utenze. Riduzione del 6% delle emissioni della catena del valore (ambito 3) relative ai beni e ai servizi acquistati, alla lavorazione dei prodotti venduti da parte dei clienti e al trattamento dei prodotti venduti a fine ciclo di vita.

Il 48% dei rifiuti di processo viene riutilizzato, riciclato o recuperato.

Riduzione del 28% dell'intensità idrica nei siti prioritari nelle aree soggette a stress idrologico.

Il 98% dei fornitori chiave è stato selezionato sulla base a criteri di sostenibilità e responsabilità sociale.

Dal 2015 sono stati investiti 16,4 milioni di dollari nell'iniziativa COLORFUL COMMUNITIES®, andando ben oltre l'impegno di finanziamento previsto per il 2030.

Il Rapporto sulla sostenibilità per il 2024 di PPG è disponibile all'indirizzo ppg.com/sustainability.

In PPG (NYSE:PPG) ci impegniamo tutti i giorni per sviluppare e fornire vernici, rivestimenti e materiali speciali che i nostri clienti apprezzano da oltre 140 anni. Grazie alla nostra dedizione e la nostra creatività, risolviamo le sfide più complesse dei nostri clienti, collaborando strettamente con loro per trovare la strada giusta da seguire. La nostra sede è a Pittsburgh, ma operiamo e innoviamo in oltre 70 Paesi. Nel 2024 abbiamo registrato un fatturato netto di 15,8 miliardi di dollari. Serviamo clienti nei settori dell'edilizia, dei prodotti di consumo, industriale, dei trasporti e dell'aftermarket. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.ppg.com.

