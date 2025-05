Andersen Consulting integra l'azienda collaboratrice 2i Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le sue capacità tecnologiche e di trasformazione mediante un accordo di collaborazione con 2i Solutions, una società di consulenza tecnologica che offre competenze approfondite ERP e di altro tipo tecnologico per offrire soluzioni di trasformazione digitale end-to-end ai clienti.

Fondata nel 2005, 2i Solutions fornisce consulenza ai clienti in merito alla trasformazione tecnologica aziendale, e si specializza in implementazione SAP, supporto e personalizzazione. Con una forte attenzione alla fornitura di soluzioni aziendali intelligenti, l'azienda offre servizi nei settori di migrazione SAP S/4HANA, abilitazione cloud, analisi dei dati, IA e automazione aziendale. 2i Solutions collabora con numerosi clienti nei settori delle aziende energetiche, assicurativo, farmaceutico e manifatturiero, anche nel settore pubblico. Le sue soluzioni specifiche per settore e capacità globali consentono di fornire assistenza alle aziende alla ricerca di agilità, scalabilità e innovazione nel loro panorama IT.

"Siamo entusiasti di collaborare con Andersen Consulting poiché migliorerà la nostra capacità di essere un fornitore di servizi del massimo livello in questo ecosistema in fase di sviluppo e ci garantirà una presenza geografica più vasta per servire meglio i nostri clienti", ha affermato Praveen Kumar, direttore generale di 2i Solutions. "Assieme consentiremo alle aziende di destreggiarsi tra le complessità e ottenere la resilienza digitale mediante soluzioni tecnologiche più intelligenti ed efficienti."

"Questa collaborazione promuove ulteriormente le nostre capacità di trasformazione aziendale e tecnologica per aiutare i clienti ad accelerare l'innovazione e a raggiungere l'eccellenza operativa", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Praveen e il suo team vantano una solida conoscenza di SAP, tecnologia cloud e IA e la loro aggiunta rafforza la nostra presenza globale mentre continuiamo ad espandere la nostra piattaforma per fornire ai nostri clienti soluzioni di consulenza fluide e integrate."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.