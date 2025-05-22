Andersen Consulting新增合作公司2i Solutions

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与2i Solutions签署合作协议扩展其技术与转型能力。2i Solutions是一家技术咨询公司，凭借深厚的企业资源计划(ERP)及其他专业技术专长，为客户提供端到端的数字化转型解决方案。

成立于2005年的2i Solutions致力于为客户提供企业技术转型咨询，尤其擅长SAP实施、支持与定制化服务。该公司以交付智能业务解决方案为关注重点，服务范围涵盖SAP S/4HANA迁移、云赋能、数据分析、AI及企业自动化。2i Solutions的客户遍及公用事业、保险、制药、制造业等行业，包括公共部门。凭借其行业定制化解决方案和全球服务能力，该公司能够帮助企业在IT领域实现敏捷性、可扩展性和创新突破。

2i Solutions董事总经理Praveen Kumar表示：“我们很高兴与Andersen Consulting合作，这将提升我们在这个快速发展的生态系统中成为顶级服务提供商的能力，并通过更广泛的地域覆盖更好地服务客户。我们将携手通过更智能、更高效的技术解决方案，赋能企业应对复杂性挑战，实现数字韧性。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作进一步强化了我们的业务转型和技术转型能力，以帮助客户加速创新并实现卓越运营。Praveen及其团队在SAP、云技术和AI领域拥有深厚的专长，随着我们继续扩展自身平台，为客户提供无缝、集成的咨询解决方案，他们的加入增强了我们的全球业务布局。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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