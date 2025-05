La région Ukrainienne de Volyn frontalière de la Pologne s'associe au cabinet d'avocats SRDB et à Earlybird Global : « C'est le meilleur moment pour les partenaires internationaux d'investir à Volyn ».

LOUTSK, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--Le 12 mai 2025, à Loutsk, Nabil Sioufi, responsable des investissements au cabinet d'avocats SRDB et président d'Earlybird Global, a signé deux mémorandums de coopération, l'un avec Oleksandr Smolych, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Volhynie, et l'autre avec Orest Sorokopud, directeur de l'Agence de Développement Régional de Volyn.

SRDB Law Firm et Earlybird Global sont activement engagées dans la modernisation de l'Ukraine et l'apport d'investissements dans le pays. Les cabinets coopèrent avec les gouvernements locaux et fournissent des services de conseil financier et juridique aux entreprises privées ukrainiennes.

La région de Volhynie, avec une population croissante de plus d'un million d'habitants, offre une multitude d'opportunités pour les investisseurs étrangers dans divers domaines tels que la transformation alimentaire et industrielle et les exportations vers l'UE, les parcs industriels, les centres logistiques, l'énergie et l'environnement, et le tourisme.

Denys Denyshchenko, chef adjoint de l'administration régionale de Volyn, a souligné l'importance de la coopération internationale avec les institutions et les entreprises, ainsi que de la coopération interrégionale.

Nabil Sioufi a rencontré à Novovolynsk le maire, Borys Karpus, et son équipe, pour discuter des opportunités d'investissement dans les infrastructures locales, telles que le parc industriel et les infrastructures d'eau. Novovolynsk est stratégiquement situé à 20 minutes de la frontière sur une route commerciale majeure reliant la Pologne à Kiev et offre des incitations substantielles aux entreprises, y compris plusieurs taux d'imposition de 0 %.

Une réunion très productive a eu lieu à Lutsk à la Chambre de commerce et d'Industrie de Volyn avec des représentants de l'administration régionale, de l'Agence de développement régional de Volyn, du conseil municipal de Lutsk, de l’agglomération de Shatska et des entreprises locales, afin d'identifier les perspectives les plus prometteuses.

Nabil Sioufi a déclaré : « C'est le meilleur moment pour les investisseurs étrangers d'investir dans les industries de transformation et d'augmenter leur production et leurs exportations vers l'Europe. La région de Volyn est optimale pour une telle stratégie ».

Les aspects environnementaux ont également été abordés, tels que les potentiels de production d'énergie renouvelable de la région et la modernisation du traitement des eaux usées et des déchets.