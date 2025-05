LBT Holdings Ltd. übernimmt Gonet Bank & Trust Limited und führt die Bank of Nassau ein, um die besten Traditionen des Private Banking fortzuführen

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--Die LBT Holdings Ltd. freut sich, in Zusammenarbeit mit Gonet SA die erfolgreiche Übernahme der Gonet Bank & Trust Limited bekannt zu geben, einer renommierten Privatbank mit Sitz auf den Bahamas, die zuvor im Besitz von Gonet SA war. Die Transaktion, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der Zentralbank der Bahamas (CBOB) und der Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas (SCB) vollständig genehmigt wurde, stellt einen bedeutenden Meilenstein für beide Organisationen dar.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt LBT Holdings Ltd. 100 % der Anteile an Gonet Bank & Trust Limited. Im Rahmen dieser strategischen Umstrukturierung wird die Gonet Bank & Trust Limited in Bank of Nassau 1982 Limited umbenannt, um ihre neue Vision und ihr Engagement für Spitzenleistungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung zum Ausdruck zu bringen.

Diese Übernahme stärkt die Position aller Beteiligten im globalen Finanzdienstleistungssektor und ermöglicht eine Erweiterung des Dienstleistungsangebots unter Einhaltung höchster Standards im kundenorientierten Bankgeschäft. Die Bank of Nassau 1982 Limited wird ihre geschätzte Partnerschaft mit Gonet & Cie SA, einer in der Schweiz ansässigen Tochtergesellschaft der Gonet SA, fortsetzen und damit die nahtlose Kontinuität der bestehenden Bankdienstleistungen für Kunden weltweit gewährleisten.

Die Kontinuität in der Führung ist ein Eckpfeiler dieses Übergangs. Jonathan Cartwright bleibt Chief Executive Officer und Patrick Guye-Bergeret weiterhin Head of Private Banking. Mit ihrer Expertise werden sie die Bank of Nassau 1982 Limited in die nächste Phase ihres Wachstums und ihrer Innovation führen.

Über LBT Holdings Ltd.

LBT Holdings Ltd. ist eine strategische Partnerschaft zwischen Levant Advisors und Quantfury, die jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen internationales Bankwesen, Investitionen und Vermögensverwaltung vereint.

Levant Advisors wurde 2017 von Antoine Bastian und Anthony Ferguson gegründet und ist ein führender Vermögensverwalter mit Sitz auf den Bahamas. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 2 Mrd. USD und ist auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Investmentfonds, Treuhandstrukturen und Privatunternehmen spezialisiert.

Quantfury wurde 2017 von Lev Mazur gegründet und ist ein weltweit anerkannter Broker, der provisionsfreien Handel und Investitionen zu Echtzeit-Spotpreisen an den wichtigsten Börsen anbietet. Das annualisierte Handelsvolumen wird bis 2025 voraussichtlich 250 Mrd. USD übersteigen.

Erklärungen der Unternehmensführungen

„Wir freuen uns sehr, auf dem traditionsreichen Erbe der Gonet Bank & Trust Limited aufzubauen, während wir Innovationen vorantreiben und unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten“, erklärte Anthony Ferguson, Gründer und Director von LBT Holdings Ltd.

Henric Immink, Vorstandsvorsitzender der Gonet Bank & Trust Limited, fügte hinzu: „Diese Übernahme markiert den Beginn einer spannenden neuen Ära. Wir sind zuversichtlich, dass die Bank unter der Leitung von LBT Holdings Ltd. ein nachhaltiges Wachstum erzielen und die Erwartungen ihrer Kunden weiterhin übertreffen wird.“

Jonathan Cartwright, CEO von Gonet Bank & Trust Limited, erklärte: „Diese transformative Akquisition stärkt unsere Fähigkeit, erstklassige Private-Banking-Dienstleistungen anzubieten. Dank der kombinierten Fachkompetenz von LBT Holdings Ltd. und unserem engagierten Team sind wir bestens aufgestellt, um das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig das Vertrauen und die Qualität zu wahren, die unsere Kunden verdienen.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.