LBT Holdings Ltd. neemt Gonet Bank & Trust Limited over en introduceert Bank of Nassau om de beste tradities van Private Banking voort te zetten

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--LBT Holdings Ltd., in samenwerking met Gonet SA, is verheugd aan te kondigen dat Gonet Bank & Trust Limited, een gerenommeerde private bank op de Bahama's die voorheen eigendom was van Gonet SA, met succes is overgenomen. De transactie werd volledig goedgekeurd door de Zwitserse Financial Market Supervisory Authority (FINMA), de Central Bank of The Bahamas (CBOB) en de Securities Commission of The Bahamas (SCB, de effectencommissie van de Bahama's) en is een belangrijke mijlpaal voor beide organisaties.

LBT Holdings Ltd. zal onmiddellijk 100% eigenaar zijn van Gonet Bank & Trust Limited.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.