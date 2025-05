APOC en DSL Coatings bundelen krachten voor de introductie van vloeibare dakbedekkingssystemen in Nederland

ANDOVER, Mass.--(BUSINESS WIRE)--APOC, een toonaangevende fabrikant van dakproducten in Noord-Amerika en een belangrijk merk binnen de ICP Building Solutions Group, is nu beschikbaar op de Europese markt.

Voortkomend uit een gedeelde visie en complementaire sterktes, lanceren APOC en DSL Coatings (Lelystad, Nederland). Met de verschuiving naar renovatiegerichte oplossingen en de vraag naar producten die energie- en klimaatdoelen ondersteunen, lijkt het erop dat dit partnerschap perfect inspeelt op de huidige trends. De lagere kosten, door minder lagen en minder arbeid, zijn ook aantrekkelijk voor aannemers die efficiëntie en kostenbesparing hoog in het vaandel hebben.

Denk je dat dit partnerschap in Nederland impact gaat hebben, en jullie succes kunnen boeken, gezien de groeiende nadruk op duurzaamheid en renovatie? “Er ligt een grote kans op de Nederlandse markt,” zegt Blaine Bishop, Export Sales Manager EMEA bij ICP. “APOC biedt de oplossing, met bewezen resultaten van duizenden installaties in de VS.”

Minder lagen, minder kosten

Waar veel concurrenten meerdere lagen vereisen, zijn de systemen van APOC – vooral de op siliconen gebaseerde technologieën – vaak met slechts één laag voldoende. Dat betekent minder tijd op het dak, minder arbeid en minder verstoringen.

Prestaties zijn een ander onderscheidend kenmerk. De coatings van APOC bieden een hoge Solar Reflectance Index (SRI) en een superieure materiaaldichtheid. Het resultaat: betere energiebesparing, langere levensduur en minder belasting voor zowel constructies als budgetten.

“Wat dit partnerschap echt bezegelde, was het niveau van ondersteuning,” aldus Marc Buitenhuis, (Technisch Commercieel Manager), DSL Coatings. “APOC levert niet alleen producten. Ze helpen ons echt iets nieuws naar de regio te brengen met training en middelen die zijn afgestemd op onze markt. Die vorm van investering, zeker van een Amerikaans merk dat Europa betreedt, nemen wij serieus. Onze aannemers krijgen niet alleen toegang tot hoogwaardige materialen, maar ook praktische begeleiding, toepassingskennis en de tools die ze nodig hebben om te groeien.”

Juiste stap op het juiste moment

De timing is perfect. Nu de zomertemperaturen stijgen en dak-projecten toenemen, zoeken Europese aannemers naar alternatieven voor volledige dak vervanging. De renovatiegerichte aanpak van APOC biedt een praktische, kostenefficiënte oplossing die de stilstand minimaliseert en het rendement maximaliseert – en dit is nu beschikbaar.

En DSL Coatings is klaar om te leveren. Met lokale opslag, snelle levering in heel Nederland en technische ondersteuning op aanvraag, zorgt DSL ervoor dat de producten van APOC snel en betrouwbaar de markt bereiken.

Deze lancering markeert een keerpunt voor vloeibare dakbedekking in Europa. APOC en DSL zijn er klaar voor – en nodigen aannemers en gebouweigenaren uit om zich bij hen aan te sluiten.

Bezoek APOC.com voor het productportfolio. Voor lokale vragen en ondersteuning dslcoatings.nl of neem contact op met Morgan Thire morgan.thire@apocsilicone.eu.

Over DSL Coatings

DSL Coatings is een gevestigde naam in Nederland op het gebied van import en distributie van hoogwaardige verven, coatings en pleisters. Met meer dan honderd jaar ervaring en een sterke reputatie voor vakmanschap en innovatie, bedient DSL zowel professionals als consumenten via een betrouwbaar netwerk. Het bedrijf staat bekend als exclusieve distributeur van diverse toonaangevende merken en als private-label leverancier dankzij zijn klantgerichte benadering en technische expertise. Het nieuwe partnerschap met APOC betekent een aanzienlijke uitbreiding van het assortiment met hoogwaardige dak coatings en waterdichtingsoplossingen die perfect aansluiten op de behoeften van de Europese markt.

Over ICP

Innovative Chemical Products (ICP) Group is een toonaangevende producent van speciale chemicaliën in Noord-Amerika en levert wereldwijd coatings, lijmen en afdichtmiddelen. Met het hoofdkantoor in Andover, Massachusetts, en meerdere productievestigingen wereldwijd bedient ICP diverse markten, waaronder bouwmaterialen, speciale constructies en sportvloeren. ICP is een private onderneming en produceert onder verschillende erkende merkgroepen. Meer informatie: www.ICPGroup.com.

ICP is onderdeel van Audax Private Equity.