Andersen Consulting starter samarbejde med 2i Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider nu sine teknologiske og transformationsmæssige kapaciteter med en samarbejdsaftale med 2i Solutions, der er en virksomhed inden for teknologirådgivning, som bidrager med dybdegående ekspertise inden for ERP og andre specialiserede teknologier for at levere omfattende digitale transformationsløsninger til kunder.

2i Solutions blev grundlagt i 2005 og rådgiver kunder om teknologisk transformation af virksomheder med speciale i implementering, support og tilpasning af SAP. Virksomheden har et stærkt fokus på at levere intelligente forretningsløsninger og tilbyder tjenester inden for SAP S/4HANA-migrering, cloudløsninger, dataanalyse, kunstig intelligens og automatisering af forretningsprocesser. 2i Solutions samarbejder med en bred vifte af kunder inden for forsyning, forsikring, lægemiddelindustrien og fremstillingsbranchen, herunder også den offentlige sektor. Deres branchespecifikke løsninger og globale kapaciteter gør dem i stand til at hjælpe virksomheder, der gerne vil styrke deres it-område med agilitet, skalerbarhed og innovation.

"Vi glæder os til at samarbejde med Andersen Consulting, da det styrker vores mulighed for at være en brancheførende serviceudbyder i det voksende økosystem og giver os en større geografisk tilstedeværelse, så vi bedre kan betjene vores kunder," udtalte Praveen Kumar, administrerende direktør for 2i Solutions. "Sammen vil vi sætte virksomheder i stand til at navigere i komplekse problemstillinger og opnå digital resiliens gennem smartere og mere effektive teknologiske løsninger."

"Dette samarbejde styrker vores evner inden for transformation af virksomheder og teknologi, så vi kan hjælpe vores kunder med at accelerere innovation og opnå en effektiv drift," siger Mark L. Vorsatz, global formand og CEO for Andersen. "Praveen og hans team har en stærk viden om SAP, cloudteknologi og kunstig intelligens, og tilføjelsen af dem styrker vores globale tilstedeværelse i vores bestræbelser på at udvide vores platform, så vi kan tilbyde vores kunder endnu mere gnidningsfri og integrerede rådgivningsløsninger."

Andersen Consulting er en global rådgivningsvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi og transformation af virksomheder, teknologi og AI samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er en integreret del af den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivningsservices samt ekspertise inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning via en global platform med over 20.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og leverer rådgivningsløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.