Andersen Consulting ajoute la société collaboratrice 2i Solutions

Andersen Consulting étend ses capacités de technologie et de transformation grâce à un accord de collaboration avec 2i Solutions, une société de conseil en technologie apportant une expertise approfondie en ERP et d'autres technologiques spécialisées pour fournir des solutions de transformation numérique de bout en bout aux clients.

Créé en 2005, 2i Solutions conseille ses clients sur la transformation technologique de l'entreprise, en se spécialisant dans la mise en œuvre, le support et la personnalisation de SAP. En mettant fortement l'accent sur la fourniture de solutions d'entreprise intelligentes, la société offre des services dans les domaines de la migration SAP S/4HANA, de l'activation du cloud, de l'analyse de données, de l'IA et de l'automatisation d'entreprise. 2i Solutions travaille avec une variété de clients dans les secteurs des services publics, de l'assurance, des produits pharmaceutiques et de la fabrication, y compris dans le secteur public. Leurs solutions spécifiques à l'industrie et leurs capacités mondiales leur permettent d'aider les entreprises à la recherche d'agilité, d'évolutivité et d'innovation dans leur écosystème IT.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Andersen Consulting et de renforcer notre capacité à être un fournisseur de services de premier plan dans cet écosystème en pleine croissance et nous offre une présence géographique plus importante pour mieux servir nos clients », déclare Praveen Kumar, directeur général de 2i Solutions. « Ensemble, nous donnerons aux entreprises les moyens de s'orienter dans la complexité et de parvenir à la résilience numérique grâce à des solutions technologiques plus intelligentes et plus efficaces. »

« Cette collaboration renforce nos capacités de transformation commerciale et technologique afin d’aider nos clients à accélérer l’innovation et à atteindre l’excellence opérationnelle », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO d’Andersen. « Praveen et son équipe ont une solide connaissance de SAP, de la technologie cloud et de l’IA, et leur arrivée renforce notre présence mondiale alors que nous continuons d'élargir notre plateforme pour fournir à nos clients des solutions de conseil intégrées et optimales. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil mondial offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation par l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et de conseil sur une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite et fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

