Vecima et Net-Com déploient la solution Entra® DAA Remote MACPHY avec Hanstholm Net au Danemark

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) annonce aujourd'hui que Net-Com déploie les solutions Entra® SC-1D Access Node et Entra® Access Controller (« EAC ») de Vecima pour Hanstholm Net, un fournisseur de services internet au Danemark.

Le nœud Entra SC-1D Remote MACPHY de Vecima, un composant clé de la gamme de produits Entra Distributed Access Architecture (« DAA »), permet aux câblo-opérateurs de faire la transition de leurs réseaux vers une efficacité et une évolutivité accrues. En déplaçant les fonctions de couche MAC et PHY vers le périphérie d'accès, le SC-1D réduit la charge réseau principale, réduit la latence et augmente la disponibilité de la bande passante, prenant en charge la fourniture efficace de services à haut débit.

Avec la prise en charge améliorée de DOCSIS® 3.1 pour les nœuds MACPHY distants, le nœud d'accès Entra SC-1D offre des performances comparables à celles des réseaux HFC existants. Il offre un accès internet de 10 gigaoctets rentable, facilement déployable et prêt pour l'avenir, tout en préservant les investissements dans l'infrastructure existante.

En complément du SC-1D, l’EAC de Vecima sert de plateforme de gestion centralisée qui orchestre les interactions complexes entre le réseau central et les dispositifs d’accès distribués. L'EAC assure une intégration fluide et des performances optimales de l'écosystème DAA, facilitant les fonctionnalités avancées telles que l'allocation dynamique de la bande passante et la virtualisation du réseau.

« Notre transition vers l’architecture d’accès distribué avec les solutions Remote MACPHY de Vecima représente une avancée stratégique en matière de performance et d’évolutivité », déclare Lars Røge Hamer, président du conseil de Hanstholm Net. « Réduire la consommation électrique en tête de ligne d’environ 60 %, tout en débloquant l’évolutivité nécessaire pour les services multigigaoctets, nous permet de fonctionner plus efficacement et de fournir une connectivité de nouvelle génération sans compromis. »

« L’adoption par Hanstholm Net de la technologie de Vecima par l’intermédiaire de Net-Com marque une avancée stratégique dans son infrastructure de réseau pour soutenir la fourniture de haut débit à haute performance », déclare Gert K. Hansen, CTO chez Net-Com. « Ce partenariat représente une étape importante dans la mesure où les produits fiables et le soutien solide de Vecima s’alignent bien sur nos plans visant à étendre les services DOCSIS® et à soutenir d’autres opérateurs alors que nous continuons de croître au Danemark. »

Équipé pour une capacité multigigaoctets en aval et entièrement agréé pour prendre en charge une bande passante supplémentaire sans coûts supplémentaires, le nœud d'accès Entra SC-1D offre aux opérateurs une plateforme prête pour l'avenir avec un déploiement simplifié et des frais généraux opérationnels minimes.

« Dans le cadre de la suite Remote MACPHY de Vecima, le nœud d’accès Entra SC-1D et le contrôleur d’accès Entra offrent ensemble des gains de performance significatifs et une orchestration centralisée, reliant le réseau central aux périphériques d’accès distribués grâce à un contrôle simplifié et évolutif », déclare Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général de Vecima Video & Broadband Solutions. « Nous sommes ravis que notre partenariat avec Net-Com apporte les solutions d’accès de pointe de Vecima à un plus grand nombre d’opérateurs en Europe. Cela renforce notre position de chef de file sur le marché mondial des technologies Remote MACPHY . »

Le portefeuille Vecima DAA, reconnu par le groupe Dell’Oro pour la quatrième année consécutive comme le leader mondial des parts de marché des solutions R-MACPHY et Remote Optical Line Terminal (« R-OLT »), est déployé par des opérateurs du monde entier. Vecima présentera ses solutions d'accès par câble et fibre optique de pointe, y compris le SC-1D, lors de l'ANGA COM 2025.

Vecima Networks à l'ANGA COM 2025

Du 3 au 5 juin à Cologne, Allemagne

Stand A20, Hall 8

À propos de Hanstholm Net

Hanstholm Net est un fournisseur local au Danemark, desservant plus de 600 clients de la télévision par câble, offrant à la fois des chaînes de télévision et internet haut débit. Leurs services sont fournis via un réseau hybride utilisant à la fois un câble coaxial et une infrastructure de fibre optique. Plus d'informations sur hanstholmnet.dk.

À propos de Net-Com

Net-Com est un distributeur danois spécialisé dans une large gamme d’équipements de réseau pour soutenir les infrastructures de réseau à la fois à petite échelle et au niveau de l’entreprise. Grâce à son expertise en matière de télécommunications et de solutions de réseau, Net-Com facilite une connectivité supérieure dans tout le Danemark. Pour en savoir plus, rendez-vous sur net-com.dk.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les stratégies et les objectifs commerciaux de Vecima, ainsi que les avantages, les performances, les capacités, la disponibilité ou l'adoption prévus de ses produits et services. Ces énoncés reflètent les attentes et les hypothèses actuelles concernant les événements futurs et sont sujets à des risques et à des incertitudes. Vecima rejette toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.