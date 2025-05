Collaborazione tra Topcon Positioning Systems e Amberg Technologies Ltd.

LIVERMORE, California--(BUSINESS WIRE)--Topcon Positioning Systems e Amberg Technologies Ltd. hanno avviato una stretta collaborazione per consentire l'interoperabilità tra i sensori Topcon e le piattaforme hardware e software di Amberg Technologies per applicazioni destinate a ferrovie e gallerie. Questo segna il primo passo verso la capacità di offrire soluzioni completamente integrate ai nostri clienti comuni.

Informazioni su Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems è un'azienda di progettazione, produzione e distribuzione, leader del settore, di soluzioni per misurazioni di precisione e flussi di lavoro nei mercati globali delle costruzioni, del settore geospaziale e dell'agricoltura. La sede centrale di Topcon Positioning Systems è a Livermore, California, U.S.A. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). La sede centrale europea è a Zoetermeer, nei Paesi Bassi. Topcon Corporation (topcon.com) è stata fondata nel 1932 ed è quotata alla Borsa di Tokyo (7732).

Informazioni su Amberg Technologies

Amberg Technologies è un fornitore leader di soluzioni di misurazione per la costruzione di strade, ferrovie, metropolitane e altre infrastrutture fuori terra e sotterranee, nonché per l'ispezione e il monitoraggio di risorse lineari già esistenti e operative. Fornisce strumenti e analisi avanzati per rilievi, sensori, misurazione, monitoraggio e previsione, contribuendo a rendere i flussi di lavoro più sicuri, più efficienti e più sostenibili. Amberg Technologies è stata fondata nel 1981 ed è una società sussidiaria al 100% di Amberg Group con sede centrale in Svizzera.

(ambergtechnologies.com, amberggroup.com)