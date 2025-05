Andersen Consulting erweitert sein Netzwerk um das Unternehmen 2i Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Technologie- und Transformationskompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit 2i Solutions, einem Technologieberatungsunternehmen, das über fundiertes ERP-Know-how und weitere spezialisierte technologische Fachkenntnisse verfügt, um Kunden umfassende Lösungen für die digitale Transformation anzubieten.

2i Solutions wurde im Jahr 2005 gegründet und berät Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmenstechnologie. Das Unternehmen ist auf die Implementierung, den Support und die Anpassung von SAP-Lösungen spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf die Bereitstellung intelligenter Geschäftslösungen bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen SAP S/4HANA-Migration, Cloud-Enablement, Datenanalyse, KI und Unternehmensautomatisierung an. 2i Solutions arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden aus den Bereichen Versorgungsunternehmen, Versicherungen, Pharmazeutika und Fertigung, einschließlich des öffentlichen Sektors. Dank ihrer branchenspezifischen Lösungen und globalen Kompetenzen können sie Unternehmen unterstützen, die Agilität, Skalierbarkeit und Innovation in ihrer IT-Landschaft anstreben.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting, da sie unsere Position als erstklassiger Dienstleister in diesem wachsenden Ökosystem stärkt und uns eine größere geografische Präsenz verschafft, um unsere Kunden besser bedienen zu können“, erklärte Praveen Kumar, Managing Director von 2i Solutions. „Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei unterstützen, Komplexität zu bewältigen und digitale Widerstandsfähigkeit durch intelligentere, effizientere Technologielösungen zu erreichen.“

„Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Fähigkeiten im Bereich der Geschäftstransformation und Technologietransformation weiter, um Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und operative Exzellenz zu erreichen“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Praveen und sein Team verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen SAP, Cloud-Technologie und KI. Ihre Verstärkung festigt unsere globale Präsenz, während wir unsere Plattform weiter ausbauen, um unseren Kunden nahtlose, integrierte Beratungslösungen anzubieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

