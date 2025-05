LBT Holdings Ltd. Acquiert la Gonet Bank & Trust Limited, permettant à la Bank of Nassau de respecter les traditions les plus raffinées de la banque privée

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--LBT Holdings Ltd, en partenariat avec Gonet SA, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Gonet Bank & Trust Limited, une banque privée de renom basée aux Bahamas, anciennement détenue par Gonet SA. La transaction, qui a reçu l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de la Banque centrale des Bahamas (CBOB) et de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB), marque une étape importante pour les deux organisations.

Avec effet immédiat, LBT Holdings Ltd. devient propriétaire exclusif de Gonet Bank & Trust Limited. Dans le cadre de cette transition stratégique, Gonet Bank & Trust Limited sera rebaptisée Bank of Nassau 1982 Limited, reflétant ainsi sa vision renouvelée et son engagement en faveur de l'excellence dans les domaines de la banque privée et de la gestion de patrimoine.

Cette acquisition renforce la position de toutes les parties dans le secteur des services financiers internationaux, permettant d'élargir l'offre de services tout en respectant les normes les plus élevées en matière de services bancaires centrés sur le client. La Bank of Nassau 1982 Limited maintiendra son partenariat très apprécié avec Gonet & Cie SA, une filiale de Gonet SA basée en Suisse, assurant ainsi une continuité sans faille des services bancaires existants pour les clients du monde entier.

La continuité du leadership est la pierre angulaire de cette transition, Jonathan Cartwright restant président-directeur général et Patrick Guye-Bergeret demeurant à la tête de la banque privée. Leur expertise accompagnera la Bank of Nassau 1982 Limited dans sa nouvelle phase de croissance et d'innovation.

À propos de LBT Holdings Ltd.

LBT Holdings Ltd. est un partenariat stratégique entre Levant Advisors et Quantfury, unissant des décennies d'expertise dans la banque internationale, l'investissement et la gestion de patrimoine.

Levant Advisors, fondé par Antoine Bastian et Anthony Ferguson en 2017, est une entreprise leader dans la gestion de patrimoine basée aux Bahamas, qui supervise des actifs dépassant les 2 milliards de dollars et se spécialise dans la conformité réglementaire pour les fonds d'investissement, les structures fiduciaires et les sociétés privées.

Quantfury, créée en 2017 par Lev Mazur, est une société de courtage reconnue sur la scène internationale qui propose des transactions et des investissements sans commission à des prix ponctuels en temps réel sur les principales places boursières, avec un volume de transactions annuel dépassant les 250 milliards de dollars en 2025.

Déclarations des dirigeants

« Nous sommes ravis de nous appuyer sur l'héritage historique de Gonet Bank & Trust Limited, tout en stimulant l'innovation et en offrant une valeur inégalée à nos clients », a déclaré Anthony Ferguson, fondateur et directeur de LBT Holdings Ltd.

Henric Immink, président du conseil d'administration de Gonet Bank & Trust Limited, a ajouté : « Cette acquisition marque le début d'une nouvelle ère palpitante. Nous sommes convaincus que, sous la direction de LBT Holdings Ltd, la banque connaîtra une croissance constante et continuera à dépasser les attentes de ses clients. »

Jonathan Cartwright, PDG de Gonet Bank & Trust Limited, a déclaré : « Cette acquisition porteuse de changements améliore nos chances d'offrir des services de banque privée de premier ordre. Grâce à l'expertise combinée de LBT Holdings Ltd. et de notre équipe dévouée, nous sommes prêts à améliorer l'expérience de nos clients tout en maintenant la confiance et la qualité qu'ils méritent. »

