Il Manchester City porta sul campo da gioco la tecnologia smart water

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Il Manchester City Football Club sta utilizzando dati e analisi non solo per le prestazioni in campo. Difensore della sostenibilità idrica, il club sta portando il suo impegno in questo ambito a un livello superiore, introducendo soluzioni digitali del suo partner per la tecnologia idrica, Xylem (NYSE: XYL), per raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana in modo più efficiente.

Presso la City Football Academy, Xylem Vue – una piattaforma idrica digitale – utilizza sensori connessi e contatori intelligenti per offrire dati in tempo reale su come l'acqua si muove all'interno del centro di allenamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.