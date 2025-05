Andersen Consulting voegt samenwerkend kantoor 2i Solutions toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn technologie en transformatiemogelijkheden uit via een samenwerkingsovereenkomst met 2i Solutions, een bedrijf dat zich specialiseert in technologisch advies en diepe ERP en andere gespecialiseerde technologische expertise biedt om end-to-end digitale transformatieoplossingen aan klanten te leveren.

2i Solutions, opgericht in 2005, adviseert klanten over technologische transformatie, en specialiseert zich in SAP-implementatie, -ondersteuning en -aanpassing. Met een sterke focus op het leveren van intelligente zakelijke oplossingen biedt het bedrijf diensten inzake SAP S/4HANA-migratie, cloudmogelijkheid, gegevensanalyse, AI en bedrijfsautomatisering. 2i Solutions werkt met diverse klanten in de sectoren van nutsvoorzieningen, verzekeringen, farmaceutica en productie, waaronder binnen de overheidssector. Met hun sectorspecifieke oplossingen en wereldwijde mogelijkheden kunnen ze bedrijven ondersteunen die op zoek zijn naar flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie in hun IT-landschap.

“We kijken ernaar uit om samen te werken met Andersen Consulting om zo ons vermogen te versterken om een vooraanstaande dienstverlener te zijn in dit evoluerende ecosysteem en een grotere geografische aanwezigheid te bieden waardoor we onze klanten beter kunnen dienen," zei Praveen Kumar, bedrijfsleider van 2i Solutions. "Samen zullen we bedrijven helpen om complexiteit aan te pakken en digitale veerkracht te realiseren via slimmere, efficiëntere technologische oplossingen .”

“Deze samenwerking ondersteunt verder onze mogelijkheden op het gebied van bedrijfstransformatie en technologische transformatie om klanten te helpen innovatie te versnellen en operationele uitmuntendheid te realiseren." zei Mark L. Vorsatz, wereldwijde voorzitter en CEO van Andersen. "Praveen en zijn team hebben een diepe kennis van SAP, cloudtechnologie en AI, en hun toevoeging versterkt onze wereldwijde aanwezigheid naarmate we ons platform uitbreiden om onze klanten soepele, geïntegreerde adviesoplossingen te bieden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreide waaier van diensten aanbiedt waaronder transformatie op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert hoogwaardige expertise op het gebied van belastingen, regelgeving, waardering, wereldwijde mobiliteit en advies via een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren overal ter wereld.

