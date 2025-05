LBT Holdings Ltd. rileva Gonet Bank & Trust Limited, presentando Bank of Nassau per continuare nel solco delle migliori tradizioni del private banking

NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--LBT Holdings Ltd., in partnership con Gonet SA, annuncia l’acquisizione di Gonet Bank & Trust Limited, una rinomata banca privata delle Bahamas già di proprietà di Gonet SA. L’operazione, che ha ricevuto tutte le autorizzazioni normative necessarie dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA), dalla Banca centrale delle Bahamas (CBOB) e dalla Securities Commission delle Bahamas (SCB), segna un traguardo significativo per entrambi gli istituti.

Con entrata in vigore immediata LBT Holdings Ltd. assume la titolarità al 100% di Gonet Bank & Trust Limited.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.