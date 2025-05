Vecima y Net-Com implementarán Entra® DAA Remote MACPHY con Hanstholm Net en Dinamarca

Share

VICTORIA, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que Net-Com implementará las soluciones Entra® SC-1D Access Node y Entra® Access Controller («EAC») de Vecima para Hanstholm Net, un proveedor de servicios de Internet de Dinamarca. El nodo MACPHY remoto Entra SC-1D de Vecima, un componente clave de la gama de productos Entra Distributed Access Architecture («DAA»), permite a los operadores de cable transformar sus redes para aumentar su eficiencia y capacidad de ampliación. Al trasladar las funciones de las capas MAC y PHY al extremo de acceso, el SC-1D reduce la carga de la red central, disminuye la latencia y aumenta la disponibilidad del ancho de banda, lo que permite ofrecer con eficacia servicios de alto rendimiento. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

More News From Vecima Networks Inc.

Get RSS Feed

Resumen: Vecima y Witke implementarán una solución de acceso de fibra All-PON™ con LIWEST en Austria VICTORIA, Columbia Británica--( BUSINESS WIRE )--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que LIWEST, el principal proveedor de cable de Austria, implementará su solución de estante Entra® EXS1610 All-PON™ 10G con aprovisionamiento DOCSIS® de EPON (DPoE™) tras completar con éxito una prueba de laboratorio en colaboración con Witke, socio de Vecima en la región. El estante All-PON EXS1610, un componente clave de la gama de productos de acceso a fibra líder del sector de Vecima, permite a l...

Resumen: Vecima adquiere Falcon V Systems, proveedor de una innovadora plataforma de orquestación de software para redes de cable, fibra y acceso móvil VICTORIA, Columbia Británica--( BUSINESS WIRE )--Vecima Networks, Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que, a través de su filial Vecima Technology B.V., ha adquirido Falcon V Systems, un proveedor polaco de soluciones y servicios de software virtualizado independientes del proveedor para proveedores de servicios de banda ancha de todo el mundo. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con e...

Resumen: Vecima ayuda a NOS a ofrecer la mejor experiencia a sus abonados de vídeo en Portugal VICTORIA, Columbia Británica--( BUSINESS WIRE )--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy la exitosa implementación de su solución de distribución de contenidos MediaScale™ con NOS, el mayor grupo de comunicaciones y entretenimiento de Portugal. En 2016, Vecima y NOS se embarcaron en un proyecto de varios años para transformar la experiencia de entretenimiento de vídeo para los espectadores en Portugal. NOS ha implementado MediaScale Storage de Vecima a través de Satcab, el distribuidor d...