中東領先的人工智慧巨擘TII推出兩款全新人工智慧模型：Falcon系列首款阿拉伯語模型Falcon Arabic，以及同類最佳高效能模型Falcon-H1

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比高級科技研究委員會 (ATRC) 下屬的技術創新研究所(TII)今天發布了兩項重大人工智慧進展:Falcon Arabic是Falcon系列首款阿拉伯語模型,現已成為該地區表現最佳的阿拉伯語人工智慧模型,而Falcon-H1則是一款透過全新架構設計重新定義了效能和可移植性的新模型。在中小型人工智慧模型(300億至700億個參數)中,Falcon-H1的效能超越了Meta的LlaMA和阿里巴巴的Qwen等競品,可在日常裝置和資源有限的環境中實現真實世界的人工智慧。阿聯總統顧問暨ATRC秘書長Faisal Al Bannai閣下在「Make it in the Emirates」活動上發表主題演講時宣布了這一消息。

Falcon Arabic建立在Falcon 3-7B(70億參數)之上,是迄今為止已開發的最先進的阿拉伯語人工智慧模型之一。該模型在涵蓋現代標準阿拉伯語和地區方言的高品質母語(非翻譯)阿拉伯語資料集上進行訓練,全面捕捉了阿拉伯世界的語言多樣性。根據開放式阿拉伯語LLM排行榜基準,Falcon Arabic優於所有其他地區可用的阿拉伯語模型,鞏固了其在主權多語言人工智慧領域的領先地位。作為同類產品中表現最佳的阿拉伯語模型,其效能可媲美10倍於其規模的模型,從而證明了智慧架構可以超越單純的規模。

另外,新推出的Falcon-H1模型旨在透過降低運行高階系統通常所需的運算能力和專業技術知識,大幅擴大高效能人工智慧的使用範圍。作為新模型的基礎,TII的Falcon 3系列在單一圖形處理器(GPU)上運行的人工智慧模型在全球名列前茅,這項重大突破使不具備高端基礎設施的開發人員、新創公司和機構能夠以可承受的價格部署尖端人工智慧。

「我們為終於將阿拉伯語帶入Falcon感到自豪,更讓人驕傲的是,阿拉伯世界效能最強的大語言模型在阿聯打造。」Faisal Al Bannai閣下在阿布達比Make it in the Emirates活動中表示。在談到Falcon-H1時,他說:「今天,人工智慧的領導地位不是為了規模而規模,而是要讓強大的工具變得有用、可用和通用。Falcon-H1體現了我們致力於開發對每個人都有用的人工智慧,而不僅僅是為了少數人。」

Falcon-H1仍將支援歐洲語言,並首次配備了支援100多種語言的可擴展能力,這有賴於在不同資料集上訓練的多語言分詞器。

更智慧、更簡單、更包容

Falcon-H1的開發旨在滿足全球對高效、靈活、易用的人工智慧系統與日俱增的需求。 Falcon-H1的「H」因其混合架構而得名,該架構結合了Transformers和Mamba的優勢,能夠顯著提高推理速度並降低記憶體消耗,同時在一系列基準測試中保持高效能。

「Falcon-H1不僅是我們的一個研究里程碑,我們還將其視為一項工程挑戰:如何在不做出任何妥協的情況下提供卓越的效率。」TII執行長Najwa Aaraj博士表示,「該模型反映了我們致力於打造技術嚴謹、具有實際用途的系統。Falcon不僅僅是一個模型,它也是為研究人員、開發人員和創新人員賦能的基礎,尤其是在資源有限但雄心不減的環境中。 」

Falcon-H1系列包括多種尺寸型號:34B、7B、3B、1.5B、1.5B-deep和500M。這些型號為使用者提供了廣泛的效能效率比,使開發人員能夠根據自己的部署方案做出最合適的選擇。較小的型號可以部署在受限的邊緣裝置上,而旗艦型號34B在複雜任務上的表現則優於Meta的LlaMA和阿里巴巴的Qwen等同類競品。

「Falcon-H1系列展示了新架構如何為人工智慧訓練解鎖新機遇,同時也展現了超小型模型的潛力。」TII人工智慧與數位科學研究中心首席研究員Hakim Hacid博士表示,「這從根本上改變了最小規模的可能性,使得在隱私、效率和低延遲至關重要的邊緣裝置上啟用強大的人工智慧成為可能。我們的重點在於在不影響能力的前提下降低複雜性。 」

Falcon-H1系列的每個型號都超越了兩倍於其尺寸的其他模型,為效能效率比樹立了新標準。此外,這些模型在數學、推理、編碼、長語境理解和多語言任務方面也表現出色。

國際影響

Falcon模型已經開始助力現實世界應用。Falcon與蓋茲基金會合作,為AgriLLM的開發提供支援,該解決方案可幫助農民在極端氣候條件下做出更明智決策。TII的Falcon生態系在全球的下載量已超過5,500萬次,被公認為是中東地區功能最強大、效能最穩定的開放式人工智慧模型系列。

許多人工智慧模型都專注於狹隘的消費者用例,而TII則優先考慮建立基礎模型,以滿足工業、研究和公益的苛刻需求,同時不影響可存取性。這些模型旨在應用於現實世界的各種場景,同時保持可存取性、資源效率和對不同環境的適應性。

所有Falcon模型皆為開源,可在Hugging Face和FalconLLM.TII.ae上憑TII Falcon License獲取,後者是基於Apache 2.0的授權條款,旨在促進負責任和合乎道德的人工智慧開發。

來源: AETOSWire

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。