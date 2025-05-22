MSCI與Intapp合作提升私人資本市場情報服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)和Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA)已簽署合作備忘錄，旨在建立策略協作關係，以簡化私人市場專業人士發現、分析機會並採取行動的方式。

此次合作將把MSCI廣泛的私人資產資訊套件——包括私人股權、私人信貸、房地產和基礎設施基準、基金、資產和交易績效指標，以及市場研究資料——直接整合至Intapp DealCloud的交易與關係管理平台。

透過在DealCloud平台內集中存取關鍵市場情報，另類資產管理公司將能夠實現更高的透明度、更易獲得與資源獲取及發起相關的資料，以及進行更嚴謹的投資決策分析。憑藉原生存取功能，DealCloud使用者可透過直覺式的儀表板和可自訂報告直接與MSCI私人資產資料互動，還能在辨識和研究潛在投資機會時發掘MSCI的實物資產資料（包括物業級資料）。

MSCI私人資產負責人Luke Flemmer評論道：「透過將我們的洞察整合到深受1000多個普通合夥人信賴的平台中，我們正在協助私人市場實現更快速、更明智的決策。與DealCloud的合作將MSCI私人資產資料集直接內建到投資專業人士的日常工作流程中，從而提升效率與透明度。MSCI致力於透過可靠、獨立的資料與分析增進私人市場的清晰度，而本次合作正是對這一目標的強力支援。」

Intapp產業總裁Ben Harrison補充道：「我們始終致力於為客戶提供完全整合至平台的第三方市場資料，無需人工錄入。這將強化使用者體驗，並為共同客戶在恰當的時間提供恰當的資訊，使其能夠發掘和執行最佳機會。我們與MSCI的新合作將在DealCloud平台內直接擴大對豐富私人市場資料集的存取權限，從而協助私人資本與實物資產領域的投資人和顧問更好地處理大規模資料集、審慎評估複雜市場並完成更多交易。」

MSCI與Intapp正就最終協議進行磋商，協議簽署後，MSCI的資料集將于未來數月在DealCloud平台上線。

關於Intapp

Intapp軟體協助專業人士釋放其團隊的知識、關係和營運洞察，為所在公司創造更多價值。透過應用型AI的力量，我們讓公司與市場情報更易取得、理解和利用。憑藉Intapp的垂直SaaS解決方案組合，專業人士可運用集體專業知識做出更明智的決策、管理風險並提升競爭優勢。會計、顧問、投資銀行、法律、私人資本和實物資產領域的全球頂尖公司均信賴Intapp的產業專屬平台與解決方案，以實現業務現代化並推動新成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪Intapp.com，並在LinkedIn上與我們聯絡。

關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策輔助工具及服務的一流公司。憑藉在研究、資料及科技方面逾50年的專業知識，我們幫助客戶理解及分析風險和回報的關鍵驅動因素，令他們有信心建構更有成效的投資組合，從而做出更好的投資決策。我們創建了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可用以深入了解投資過程並改善整個投資過程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.msci.com.

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