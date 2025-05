1GLOBAL : le transfert innovant d’eSIM en un clic améliore l’expérience des clients iPhone de KPN

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, fournisseur mondial de communications mobiles axé sur la technologie, met en œuvre une solution de transfert de plan d’abonnement iPhone eSIM à la pointe de l’industrie pour son partenaire de longue date en matière de services de réseau mobile, KPN.

Cette fonction est intégrée à l’écosystème logiciel eSIM à part entière de 1GLOBAL, composé de ses propres plateformes SM-DP+ et Entitlement Server accréditées GSMA et utilisées par plus de 55 opérateurs de téléphonie mobile dans le monde.

Le géant néerlandais des communications mobiles peut désormais offrir à ses clients des transferts d’abonnements eSIM en un clic entre iPhone grâce à la nouvelle solution de 1GLOBAL. D’un simple clic, les clients de KPN peuvent transférer leur abonnement de leur ancien appareil Apple vers le nouveau : rapidement, en toute sécurité et en conservant leur numéro et l’intégralité de leurs données.

Une mise en œuvre à la pointe de l’industrie : le transfert d’abonnement en un seul geste

Ce déploiement représente une mise en œuvre de pointe du transfert d’abonnement eSIM en un seul clic avec authentification de l’utilisateur et validation du certificat GSMA pour les appareils iOS sur le réseau KPN.

Avec la solution 1GLOBAL, les clients de KPN n’ont pas besoin de scanner un code QR ou de contacter le service clientèle lorsqu’ils changent d’appareil. Au lieu de cela, le serveur de droits de 1GLOBAL fournit une activation instantanée de l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone, y compris les notifications push d’Apple (messagerie de préparation basée sur APNS), sur la base de l’authentification silencieuse de l’appareil (EAP-AKA) et de l’enregistrement du numéro de téléphone.

La solution One-Click de 1GLOBAL améliore l’expérience utilisateur des clients de KPN et permet à KPN de se conformer aux nouvelles spécifications publiées par Apple. Le transfert instantané de données est rendu possible grâce à un alignement étroit avec l’équipe d’Apple afin d’assurer un déploiement rapide et sécurisé des nouvelles spécifications.

Les autres cas d’utilisation pris en charge incluent :

Des mises à niveau de la carte SIM physique (4FF) vers la carte eSIM, y compris les transitions entre appareils identiques

Un réappairage transparent de l’Apple Watch avec les forfaits OneNumber

« La centricité utilisateur est au cœur de ce que nous faisons chez 1GLOBAL. Nous avons une grande expérience du déploiement et de l’intégration de nouvelles spécifications pour les utilisateurs d’appareils iOS, afin de rendre leur expérience aussi transparente que possible », déclare Yousef Al Qatami, directeur commercial chez 1GLOBAL. « En travaillant en étroite collaboration avec Apple pour déployer rapidement cette nouvelle spécification pour le transfert de données eSIM de l’iPhone, 1GLOBAL peut s’assurer que la prise en charge opérationnelle pour ses partenaires de connectivité mobile est toujours déployée rapidement. »

« Les abonnés de notre partenaire de longue date KPN peuvent profiter d’une expérience utilisateur améliorée grâce à ce transfert de données en un clic, qui ne nécessite pas de prise en charge supplémentaire, de téléchargements ou de transferts manuels fastidieux et chronophages, et qui offre une convivialité de nouvelle génération basée sur la simplicité et la fiabilité. »

En savoir plus sur les capacités du serveur de droits de 1GLOBAL et les solutions pour votre entreprise.

À propos de 1GLOBAL : Conduire la transformation numérique dans les télécommunications

1GLOBAL est un fournisseur mondial de communications mobiles axé sur la technologie dont la mission est de permettre aux entreprises du monde entier d’exploiter le plein potentiel de croissance de la connectivité mobile. Avec une plateforme technologique de télécommunications de premier ordre, une suite complète de licences réglementaires viables dans le monde entier et un accès privilégié au marché de gros des télécommunications, 1GLOBAL est idéalement positionnée pour offrir des solutions de conformité et de connectivité transparentes. Au service des plus grandes banques, sociétés et entreprises numériques du monde, dont des néobanques, des voyagistes et des fournisseurs de services de paiement, 1GLOBAL permet la connexion de plus de 43 millions d’appareils à l’échelle mondiale.

Avec un chiffre d’affaires dépassant les 100 millions USD pour l’année 2024, 1GLOBAL est une entreprise rentable qui génère d’importants flux de trésorerie pour financer ses investissements continus dans les infrastructures, la transformation et la croissance. L’année 2024 a été marquée par l’acquisition de clients de premier plan et par la transformation de 1GLOBAL, qui d’un fournisseur de télécommunications multimarchés est devenu un acteur majeur de la connectivité mobile mondiale centré sur la technologie.

Fondée en 2022 par Hakan Koç et Pyrros Koussios, fondateurs et entrepreneurs chevronnés dans le domaine de la technologie, 1GLOBAL est une entreprise technologique européenne de premier plan qui stimule la transformation numérique sur le marché mondial des télécommunications. Elle fonctionne comme un opérateur de réseau mobile virtuel (« MVNO ») totalement réglementé dans neuf pays, et comme opérateur de télécommunications réglementé dans 31 autres pays. Basée aux Pays-Bas, avec des pôles de R&D de niveau international à Lisbonne, Berlin et São Paulo, 1GLOBAL emploie plus de 450 experts dans 13 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.