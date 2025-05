ElastiFlow e Rohde & Schwarz collaborano per fornire analisi senza paragoni sul traffico di rete

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--ElastiFlow, un pioniere nello spazio dell'osservabilità, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Rohde & Schwarz, tra i principali produttori mondiali di dispositivi di test e misura, comunicazioni sicure, monitoraggio e test di rete e diffusione. Obiettivo della partnership è migliorare la visibilità della rete e le capacità di arricchimento dei dati per le aziende internazionali.

I dati sul flusso di rete, sotto forma di record IPFIX, sono essenziali per comprendere il traffico di rete, rilevare le anomalie e garantire performance ottimizzate e sicurezza solida. La nuova alleanza utilizza ElastiFlow per arricchire i record IPFIX delle soluzioni Rohde & Schwarz e trasforma i dati grezzi in informazioni di immediato valore pratico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.