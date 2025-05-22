MSCI与Intapp合作提升私募资本市场情报服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)和Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA)已签署合作备忘录，旨在建立战略协作关系，以简化私募市场专业人士发现、分析机会并采取行动的方式。

此次合作将把MSCI广泛的私募资产信息套件——包括私募股权、私募信贷、房地产和基础设施基准、基金、资产和交易绩效指标，以及市场研究数据——直接整合至Intapp DealCloud的交易与关系管理平台。

通过在DealCloud平台内集中访问关键市场情报，另类资产管理公司将能够实现更高的透明度、更易获得与资源获取及发起相关的数据，以及进行更严谨的投资决策分析。凭借原生访问功能，DealCloud用户可通过直观的仪表盘和可定制报告直接与MSCI私募资产数据交互，还能在识别和研究潜在投资机会时挖掘MSCI的实物资产数据（包括物业级数据）。

MSCI私募资产负责人Luke Flemmer评论道：“通过将我们的洞察整合到深受1000多个普通合伙人信赖的平台中，我们正在助力私募市场实现更快速、更明智的决策。与DealCloud的合作将MSCI私募资产数据集直接嵌入投资专业人士的日常工作流程，从而提升效率与透明度。MSCI致力于通过可靠、独立的数据与分析增进私募市场的清晰度，而本次合作正是对这一目标的有力支持。”

Intapp行业总裁Ben Harrison补充道：“我们始终致力于为客户提供完全集成至平台的第三方市场数据，无需手动录入。这将增强用户体验，并为共同客户在恰当的时间提供恰当的信息，使其能够挖掘和执行最佳机会。我们与MSCI的新合作将在DealCloud平台内直接扩大对丰富私募市场数据集的访问权限，从而帮助私募资本与实物资产领域的投资者和顾问更好地处理大规模数据集、审慎评估复杂市场并完成更多交易。”

MSCI与Intapp正就最终协议进行磋商，协议签署后，MSCI的数据集将于未来数月在DealCloud平台上线。

关于Intapp

Intapp软件帮助专业人士释放其团队的知识、关系和运营洞察，为所在公司创造更多价值。通过应用型AI的力量，我们让公司与市场情报更易获取、理解和利用。凭借Intapp的垂直SaaS解决方案组合，专业人士可运用集体专业知识做出更明智的决策、管理风险并增强竞争优势。会计、咨询、投资银行、法律、私募资本和实物资产领域的全球顶尖公司均信赖Intapp的行业专属平台与解决方案，以实现业务现代化并推动新增长。如需了解更多信息，请访问Intapp.com，并在LinkedIn上与我们联系。

关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。要了解更多内容，请访问 www.msci.com.

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